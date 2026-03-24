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16 Congreso Regional

Soraya Vega y Cotrina registran el máximo de avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura

La Comisión de Ética y Garantías del PSOE extremeño validará los avales presentados por los precandidatos, después de que Manuel José González Andrade y Blanca Martín hayan dado un paso atrás para integrarse con Cotrina

La precandidata a la Secretaría General del PSOE extremeño Soraya Vega, en la entrega de avales

La precandidata a la Secretaría General del PSOE extremeño Soraya Vega, en la entrega de avales / EUROPA PRESS

Rocío Entonado Arias

Mérida

Soraya Vega y Álvaro Sánchez Cotrina han registrado el máximo de avales permitido para poder concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura el próximo 11 de abril. También Ramón Díaz Farias se ha mostrado convencido de poder superar este primer filtro, por lo que serían tres los aspirantes a la secretaría general después de que Manuel José González Andrade y Blanca Martín hayan dado un paso atrás para integrarse en la candidatura de Sánchez Cotrina.

Los equipos de los tres precandidatos han registrado los avales en la sede regional del PSOE en Mérida minutos antes que a las 12 horas de este martes se agotara el plazo marcado en el calendario elaborado por la gestora. Ahora será la Comisión de Ética y Garantías la encargada de validar los apoyos, antes de proclamar oficialmente a los candidatos a primera hora de la tarde de hoy.

Al menos 1.124 firmas

Cada aspirante necesita reunir el apoyo de entre el 12% y el 15% del cuerpo electoral para poder concurrir a las primarias, después de que el 41 Congreso Federal endureciera esta primera criba para asegurar que las personas que optan a liderar el partido cuentan con un mínimo apoyo estructurado entre la militancia.

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Soraya Vega y Sánchez Cotrina han registrado el máximo permitido (15%) en formato físico, pero han conseguido una cifra superior que no han querido desvelar a la espera de su validación definitiva por el Comité de Ética y Garantías. Ramón Díaz Farias, por su parte, confía en llegar al 12% con los avales físicos registrados este martes en la sede y superar esa cifra con la suma de los apoyos que ha recibido de forma telemática, que asegura que han sido muy superiores y especialmente en los últimos días.

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