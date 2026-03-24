Pacto de libre comercio
UPA exige blindar al sector del ovino, estratégico en Extremadura, tras el acuerdo comercial entre la UE y Australia
La organización agraria reclama al Parlamento Europeo y a la Comisión que extremen la protección de los sectores más sensibles y advierte de que las cláusulas de salvaguarda son “irrenunciables”
La Unión Europea y Australia han firmado un nuevo acuerdo comercial que supondrá una importante liberalización de las importaciones y exportaciones entre ambos mercados. La organización agraria UPA ha recibido con cautela el primer análisis del contenido del pacto y ha pedido que su diseño proteja de forma efectiva a los sectores más vulnerables del campo español. En este sentido, la organización ha advertido de que espera que el acuerdo esté “bien diseñado para proteger a nuestros sectores de perturbaciones perjudiciales”, según ha trasladado UPA.
Un 30% del cordero español, extremeño
UPA ha reclamado que, tanto durante la tramitación del texto en el Parlamento Europeo como en la redacción aún pendiente de las cláusulas de salvaguarda, se aplique “el máximo celo” en la protección de sectores estratégicos para la agricultura y la ganadería españolas. La organización pone el foco en el vacuno y, de manera muy especial, en el ovino y caprino, al considerar que atraviesan una situación de crisis y necesitan el máximo respaldo institucional. “Necesitamos acuerdos comerciales que beneficien nuestra actividad y eviten posibles crisis de mercado que pudieran surgir”, han señalado desde UPA. El sector del ovino es estratégico para la ganadería extremeña, una vez que la región es la mayor productora de corderos del país, con alrededor de un 30% del total.
Mecanismos ágiles y eficaces
Desde la organización agraria insisten en que las cláusulas de salvaguarda son “irrenunciables” y reclaman su aprobación como principal garantía para los productores europeos. UPA subraya que no aceptará retrocesos en la defensa del sector primario y que todos los futuros acuerdos comerciales de la UE deberán incluir mecanismos ágiles y eficaces frente a alteraciones del mercado. “No vamos a permitir ni un paso atrás en la protección del sector. El Acuerdo UE-Mercosur ha sido un punto de inflexión en cuanto a la protección del sector primario. A partir de ahora todos los acuerdos comerciales que suscriba la UE deberán contemplar salvaguardas reales, ágiles y eficaces que puedan activarse en caso de percibirse perturbaciones de mercado”, han recalcado desde UPA.
Intercambios comerciales
En el apartado comercial, las exportaciones de España a Australia se sitúan entre 278 y 400 millones de euros, una cifra que representa el 10% del total de las ventas europeas al país oceánico. Los productos españoles que se envían con mayor peso al mercado australiano son aceite de oliva, productos de panadería, leche, bebidas espirituosas y legumbres, dentro de una relación comercial en crecimiento. Por el contrario, las importaciones australianas a España oscilan entre 40 y 67 millones de euros, con frutos secos, trigo y vino como principales productos de entrada.
UPA ha pedido a la Comisión Europea que extreme la vigilancia sobre los sectores del vacuno, ovino/caprino, azúcar, lácteos y arroz, al considerar que son los más expuestos a la liberalización arancelaria prevista en el acuerdo. La organización agraria avisa de que seguirá muy pendiente de la evolución del texto y de su desarrollo para evitar cualquier perjuicio sobre los sectores productivos europeos. “Estaremos muy vigilantes para que no haya perjuicios”, han concluido desde UPA.
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