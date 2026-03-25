Más calor que ayer: Extremadura sube un peldaño este miércoles y roza los 24 grados en Badajoz
Cielos despejados con velo de nubes altas en las horas centrales y viento flojo, según Aemet y Meteored
Extremadura sigue registrando temperaturas insólitas para esta época del año y reflejan una primavera ardiente. Ayer, Badajoz registró 23 grados de máxima y, para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un grado más y subir a 24.
Además, pronostica que el cielo estará despejado o poco nuboso, aunque en las horas centrales se velará con algunas nubes, y sin señales de lluvia. Por su parte, el viento soplará flojo por la tarde de componente norte en el norte de Extremadura.
La novedad: un punto más en las máximas
El cambio respecto al martes ha estado en ese ligero ascenso de las temperaturas diurnas: hoy la previsión ha situado a Badajoz entre 24 y 8 grados y a Cáceres entre 21 y 8 grados, con mínimas con ligeros cambios.
En la misma línea, Meteored ha apuntado para Badajoz un día de nubes y claros con valores que oscilan entre los 23 y los 8 grados, y viento flojo de componente norte.
Comparación con ayer: misma calma, pero algo menos fresco
De hecho, ayer, martes 24, la jornada se caracterizó por cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución en el sur y nubes altas por la tarde en el norte, y temperaturas que se movieron —según la previsión de Aemet— y con temperaturas entre los 23 y 9 grados, en Badajoz, y los 19 y 7 en Cáceres.
Viento flojo y tarde con norte en el norte
Para este miércoles, el viento ha sido otro de los elementos tranquilos del día: variable y flojo, con predominio de componente norte por la tarde y algún intervalo moderado en el norte, según Aemet.
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