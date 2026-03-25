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Más calor que ayer: Extremadura sube un peldaño este miércoles y roza los 24 grados en Badajoz

Cielos despejados con velo de nubes altas en las horas centrales y viento flojo, según Aemet y Meteored

La primavera impacta en la floración de los cerezos del Valle del Jerte.

La primavera impacta en la floración de los cerezos del Valle del Jerte. / Javier Lumeras

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura sigue registrando temperaturas insólitas para esta época del año y reflejan una primavera ardiente. Ayer, Badajoz registró 23 grados de máxima y, para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un grado más y subir a 24.

Además, pronostica que el cielo estará despejado o poco nuboso, aunque en las horas centrales se velará con algunas nubes, y sin señales de lluvia. Por su parte, el viento soplará flojo por la tarde de componente norte en el norte de Extremadura.

La novedad: un punto más en las máximas

El cambio respecto al martes ha estado en ese ligero ascenso de las temperaturas diurnas: hoy la previsión ha situado a Badajoz entre 24 y 8 grados y a Cáceres entre 21 y 8 grados, con mínimas con ligeros cambios.

En la misma línea, Meteored ha apuntado para Badajoz un día de nubes y claros con valores que oscilan entre los 23 y los 8 grados, y viento flojo de componente norte.

Comparación con ayer: misma calma, pero algo menos fresco

De hecho, ayer, martes 24, la jornada se caracterizó por cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución en el sur y nubes altas por la tarde en el norte, y temperaturas que se movieron —según la previsión de Aemet— y con temperaturas entre los 23 y 9 grados, en Badajoz, y los 19 y 7 en Cáceres.

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Viento flojo y tarde con norte en el norte

Para este miércoles, el viento ha sido otro de los elementos tranquilos del día: variable y flojo, con predominio de componente norte por la tarde y algún intervalo moderado en el norte, según Aemet.

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