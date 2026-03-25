La Guardia Civil despliega 12 nuevas oficinas móviles que darán cobertura a toda Extremadura

La Guardia Civil ha desplegado 12 nuevas Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC), que darán cobertura a toda Extremadura, además de a zonas de Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y hasta Sevilla.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presentado estos nuevos vehículos en el acuartelamiento de Illescas (Toledo), en un acto en el que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, entre otras autoridades.

Mercedes Gonzalez en la presentación de las nuevas unidades / Ministerio del Interior

Durante la presentación, González ha recordado que las OMAC nacieron hace cinco años como oficinas de atención a los peregrinos del Camino de Santiago. Desde entonces, según ha destacado, se han convertido en "auténticos cuarteles sobre ruedas", dotados con las mismas prestaciones disponibles en cualquier instalación de la Guardia Civil.

La directora general ha subrayado además la versatilidad de estas unidades, que pueden utilizarse tanto para la atención ciudadana en zonas despobladas o alejadas de los núcleos urbanos como para actuar como puestos de mando en catástrofes naturales, en la atención a víctimas durante emergencias, en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas o en eventos con gran afluencia de público.

Hasta ahora, estos vehículos han operado en 15 provincias de siete comunidades autónomas -Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón- y han recorrido ya 550.000 kilómetros, una distancia equivalente a más de 13 vueltas completas a la Tierra.

SIGO Movilidad para tabletas y dispositivos móviles

En este contexto de modernización, González también ha destacado la implantación de la aplicación SIGO Movilidad para tabletas y dispositivos móviles, con la que trabaja la Guardia Civil desde el año pasado y que permite tanto la recepción de denuncias como la consulta de datos.

Según ha precisado, las unidades de seguridad ciudadana y la Agrupación de Tráfico cuentan ya con 19.000 dispositivos que facilitan la recogida de denuncias in situ por parte de las patrullas.

Asimismo, ha recordado que en julio de 2025 se implantó la denuncia telemática, que permite tramitar electrónicamente siete procedimientos: cinco penales —hurtos, daños, sustracción de vehículos, robos en el interior de vehículos y cargos fraudulentos por medios telemáticos— y dos administrativos, relacionados con la pérdida, extravío y localización de documentación.

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Mercedes González también ha incidido en la importancia de la cita previa en todos los puestos de la Guardia Civil y en las intervenciones de armas y explosivos, al considerar que mejora la organización del servicio y ahorra tiempo a los usuarios.