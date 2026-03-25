La Junta adjudica un nuevo sistema de gestión tributaria para unificar todos los trámites en una plataforma

La Junta de Extremadura implantará en los próximos meses un sistema integral de gestión tributaria que permitirá tramitar de forma electrónica, desde una única plataforma, todos los procedimientos relacionados con tributos en la comunidad autónoma.

La adjudicación del contrato para la adquisición, implantación, puesta en marcha, adaptación, migración y mantenimiento del proyecto se ha formalizado esta semana por un importe de 11.109.107,5 euros, sin impuestos. Según ha informado la Administración regional en una nota, en torno al 85% de la financiación procederá de fondos FEDER.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico pretende avanzar en la simplificación administrativa, la innovación y la mejora de la relación entre la ciudadanía y la Administración. La directora general de Tributos, Fátima Pablos, ha destacado que la futura plataforma única permitirá agilizar gestiones, reducir carga administrativa y simplificar procesos.

El proyecto servirá además para renovar y actualizar los actuales sistemas DEHESA, SITREX y PROA, entre otros, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de la Dirección General de Tributos y a los retos de digitalización previstos para los próximos años.

Tasas autonómicas

La nueva herramienta integrará la gestión de los tributos propios y cedidos, las tasas autonómicas, la recaudación y los tributos del juego, dentro de un trabajo coordinado entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la de Economía, Empleo y Transformación Digital.

El secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, ha enmarcado esta iniciativa en el proceso de modernización de la Administración autonómica, orientado a reducir burocracia, acortar tiempos de tramitación y ofrecer servicios más accesibles.

El proyecto tendrá una duración de 48 meses y se incluye en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, con la que la Junta busca impulsar una Administración más simple, proactiva y eficiente, tanto para ciudadanos como para empresas.