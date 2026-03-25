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Especie vulnerable

Hallan un lince ibérico muerto en la N-630, cerca de Torremejía

El descubrimiento de un lince ibérico muerto, reportado por Adenex, se produce un día después de la liberación de Wonders, el ejemplar rescatado tras la muerte de su madre

Imagen del ejemplar hallado muerto.

Imagen del ejemplar hallado muerto. / Adenex

Laura Alcázar

Laura Alcázar

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha alertado del hallazgo de un lince ibérico muerto en la cuneta de la carretera N-630, en las proximidades de Torremejía, en la provincia de Badajoz.

Según ha informado la organización ecologista, el aviso fue dado por un ciudadano, que comunicó la presencia de lo que parecía ser un ejemplar de esta especie junto a la vía. Hasta el lugar se desplazaron miembros de Adenex, que confirmaron que se trataba de un lince ibérico adulto fallecido.

La asociación señala que, en una primera inspección, el animal no presentaba signos externos de sangrado que permitieran atribuir de forma evidente la muerte a un atropello, aunque sí mostraba cierto grado de descomposición, por lo que se estima que podría llevar varios días muerto.

Video / Extremadura cede el lince Wonders a la Región de Murcia

Video / Extremadura cede el lince Wonders a la Región de Murcia

Juntaex

Ni collar ni GPS

Además, los miembros de Adenex no observaron marcas externas ni collar con dispositivo GPS que permitan determinar si el ejemplar estaba siendo objeto de seguimiento, un dato que podría facilitar su identificación.

Tras comprobar el hallazgo, la organización procedió a avisar a los Agentes del Medio Natural de la zona para que se hicieran cargo del caso y se lleven a cabo las investigaciones oportunas.

A la espera de que la Junta de Extremadura ofrezca más información y de que se practique la correspondiente necropsia, este caso podría convertirse en el primer ejemplar de lince ibérico muerto por atropello en lo que va de año en la región, aunque por el momento esa circunstancia no ha sido confirmada oficialmente.

Noticias relacionadas y más

El hallazgo se conoce, además, apenas un día después de otro episodio ligado a la conservación de la especie en Extremadura. Este martes, Wonders, un ejemplar localizado y rescatado junto a sus hermanos en una cueva tras el atropello de su madre en Navalmoral de la Mata, fue liberado en Lorca un año después para contribuir al refuerzo de la población de lince ibérico en la Región de Murcia.

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