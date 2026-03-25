Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El documento técnico del proyecto prevé que la duplicación de la variante de Malpartida no sea necesaria hasta que el tráfico supere los 7.000 vehículos diarios, según las estimaciones iniciales

Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz)

El ejemplar, localizado y rescatado en una cueva junto a sus hermanos tras el atropello de su madre en Navalmoral, ha sido liberado un año después en Lorca para reforzar la población de la especie

La calle Motril, en el centro de Cáceres, debe su nombre a la localidad granadina y reúne en pocos metros una mezcla de comercios tradicionales, como González Pulido, y nuevos emprendimientos

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El juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia y la Audiencia Provincial de Cáceres han ratificado las condenas de cárcel impuestas a tres personas por estafar a clientes ayudando a terceras personas que se hicieron pasar por empleados de su banco en 2022