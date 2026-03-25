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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
El documento técnico del proyecto prevé que la duplicación de la variante de Malpartida no sea necesaria hasta que el tráfico supere los 7.000 vehículos diarios, según las estimaciones iniciales
La UCO vigiló y grabó a los asesinos de Francisca Cadenas hasta en el cementerio
Los investigadores colocaron micrófonos en 20 lugares frecuentados por los sospechosos. Trece bares y restaurantes, el aparcamiento de la Ermita de los Remedios, la báscula municipal y el camposanto de Hornachos (Badajoz)
Wonders, el lince que burló la muerte en Extremadura y ahora da vida en Murcia
El ejemplar, localizado y rescatado en una cueva junto a sus hermanos tras el atropello de su madre en Navalmoral, ha sido liberado un año después en Lorca para reforzar la población de la especie
La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
La calle Motril, en el centro de Cáceres, debe su nombre a la localidad granadina y reúne en pocos metros una mezcla de comercios tradicionales, como González Pulido, y nuevos emprendimientos
Tres condenados a prisión en Plasencia como colaboradores en delitos de estafa de falso personal de entidades bancarias
El juzgado de lo Penal número 2 de Plasencia y la Audiencia Provincial de Cáceres han ratificado las condenas de cárcel impuestas a tres personas por estafar a clientes ayudando a terceras personas que se hicieron pasar por empleados de su banco en 2022
- Llega una nueva franquicia gastronómica a Cáceres: 'En un mes confiamos en haber terminado la obra
- El acueducto de las Herrerías, el gigante hidráulico de Campillo de Deleitosa
- La ruta de 1.400 kilómetros que pone a prueba a 50 motoristas de la Guardia Civil arranca en Mérida
- Blanca Martín y Sánchez Cotrina sellan una candidatura única a pocas horas de la entrega de avales para las Primarias del PSOE
- El Horno, Jordán, Electrocash, Modas Nati, Retales Amado y Calzados Peña, en la calle comercial de Cáceres
- Montealto estrena el primero de los seis nuevos parques infantiles de Mérida
- Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura el 11 de abril
- Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo