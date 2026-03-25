El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa

El PP y Vox han retomado este miércoles las negociaciones para formar gobierno en Extremadura con una reunión "técnica" en Mérida que ha servido para reactivar el diálogo y avanzar en el contenido político y económico del acuerdo. Ambas partes destacan la predisposición y buena sintonía, pero aún así será "imposible" sellar un pacto antes de Semana Santa debido al volumen de cuestiones que aún quedan por concretar.

El encuentro, en el que han participado dirigentes regionales y nacionales de los dos partidos, se ha centrado en el programa de gobierno del futuro Ejecutivo extremeño, en un momento en el que el PP y Vox tratan de acercar posturas antes de abordar el reparto de cargos. Por parte del PP han asistido la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola; su número dos en el gobierno y el PP, Abel Bautista, y el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado.

Por parte de Vox han participado el presidente del grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, acompañado por los portavoces nacionales de Economía y Energía, José María Figaredo, y de Vivienda, Carlos Hernández Quero.

Reuniones "positivas"

La ausencia de Tellado en el pleno del Congreso hizo saltar todas las alarmas este miércoles, en medio de nuevas filtraciones sobre supuestas cesiones de consejerías a los de Abascal y después de que Alberto Núñez Feijoo adelantara ayer que las negociaciones en Extremadura estaban "muy avanzadas". Finalmente a primera hora de la tarde el propio Bautista desmentía un principio de acuerdo.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios tras la reunión con Vox / JAVIER CINTAS/ EUROPA PRESS

Bautista ha reconocido, no obstante, que las reuniones están siendo "muy positivas" y que existe "sintonía, entendimiento y predisposición", con "muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan". Según ha explicado, algunos puntos están prácticamente cerrados, mientras que otros requieren más trabajo técnico, especialmente al concretar su impacto presupuestario en los próximos años.

"Cuanto más hayan trabajado ambas partes el ese acuerdo de gobierno, más garantías habrá de que ambas partes estén cómodas y sigamos avanzando juntos en el camino de la construcción de una Extremadura mejor", ha afirmado.

"No hay acuerdo"

En la misma línea, el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha reafirmado que "no hay acuerdo ni nunca lo ha habido", aunque ha valorado positivamente la evolución de las conversaciones y ha destacado la "predisposición" del PP.

La negociación, según han trasladado desde ambas partes, se está desarrollando "medida a medida", con el objetivo de fijar compromisos concretos, plazos de ejecución y respaldo presupuestario para cada propuesta. El acuerdo programático, que supera los 70 puntos, continúa así su desarrollo en una fase más técnica.

El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, atiende a los medios de comunicación. / Vox Extremadura

Medidas sobre la mesa

Desde Vox han señalado que el objetivo del encuentro ha sido avanzar en un pacto basado en medidas que consideran "imprescindibles", entre ellas propuestas sobre seguridad, vivienda, reducción de impuestos y gasto público, así como cambios en políticas sanitarias, educativas y económicas.

También han puesto sobre la mesa cuestiones como la despoblación juvenil, la industria o posicionamientos en materia europea. Entre sus planteamientos figuran medidas como la revisión de políticas vinculadas al Pacto Verde europeo, la derogación de la ley LGTBI o una auditoría del gasto en inmigración. Propuestas cuyo encaje legal y competencial forman parte del debate.

Estabilidad presupuestaria

Por su parte, el PP ha defendido la necesidad de que cualquier acuerdo incluya estabilidad presupuestaria para los próximos cuatro años, uno de los puntos clave de la negociación.

Durante la reunión, además, se han abordado cuestiones concretas como la fiscalidad, con posibles rebajas impositivas, políticas de vivienda, el regadío de Tierra de Barros o el futuro de la central nuclear de Almaraz, en un trabajo que ya aborda proyecciones económicas a varios ejercicios.

Javier Cintas

Sin plazos y sin reparto de cargos

Se ha evitado fijar un calendario para cerrar el acuerdo, más allá de señalar que ambas partes comparten el objetivo de alcanzarlo "cuanto antes". Bautista ha reconocido que será "imposible" que el pacto esté antes de Semana Santa. Así, va haber "intercambio de documentación muy intenso" a lo largo de de estos días y probablemente, una nueva reunión presencial la próxima semana.

Todavía no se ha abordado el reparto de cargos o la estructura del futuro gobierno, ya que las negociaciones se centran exclusivamente en el programa y las medidas. "Cuando podamos decir que hay un acuerdo, lo diremos", ha repetido Bautista, insistiendo en que el proceso avanza "en la buena dirección" y con el objetivo de dotar a Extremadura de un gobierno estable y con presupuestos a medio plazo.

Por su parte, los portavoces nacionales de Vox han destacado la importancia de seguir avanzando con responsabilidad en las negociaciones, evitando filtraciones y manteniendo la discreción necesaria para que el acuerdo llegue a buen término