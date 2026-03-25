El PSOE denuncia el "paripé" de PP y Vox tras la reunión para formar gobierno en Extremadura

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha acusado este miércoles a PP y Vox de centrarse en el "reparto de sillones" y no en los verdaderos problemas de la región tras su reunión para desbloquear la formación de gobierno.

La portavoz socialista ha asegurado que el encuentro celebrado entre ambas formaciones ha sido "un auténtico paripé" y no una reunión técnica como, según ha señalado, se ha intentado trasladar públicamente.

Un bluff vacío de contenido

"No ha sido una reunión técnica, ha sido un encuentro para hablar del reparto de sillones", ha dicho para exigir a ambas formaciones que "digan la verdad a los extremeños y extremeñas". En su opinión, PP y Vox "han intentado vender como una reunión de trabajo lo que en realidad ha sido puro teatro".

La dirigente socialista ha incidido en que la cita, rodeada de expectación, ha resultado ser un "bluff, vacío de contenido", sin avances para la formación del Ejecutivo autonómico.

El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa / Vox Extremadura

Más de tres meses sin acuerdo

En este contexto, Álvarez ha lamentado que, tras más de tres meses desde las elecciones, "no han sido capaces de alcanzar ningún acuerdo" y ha advertido de que la situación prolonga el bloqueo institucional en Extremadura.

"Les da vergüenza reconocer que lo único que les ocupa es quién se queda con qué, mientras Extremadura sigue esperando soluciones", ha señalado, subrayando que la falta de avances supone, a su juicio, "un insulto" a la ciudadanía.

La portavoz ha insistido en que "no hay nada que contar" tras la reunión y ha criticado que los partidos no se hayan sentado "de verdad" a negociar el futuro de la comunidad.

Javier Cintas

Ausencia de María Guardiola

Álvarez también ha afeado la ausencia de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en este proceso. Según ha afirmado, "sigue escondida" y ha planteado que solo tiene dos opciones: convocar el pleno de investidura o llamar a nuevas elecciones.

"Ya está bien de dilaciones y de jugar con el futuro de esta tierra, ya es hora de que dé la cara", ha añadido.

Decisiones "desde Madrid"

La portavoz socialista ha criticado además que las decisiones sobre Extremadura se estén tomando fuera de la región, con dirigentes nacionales implicados en las negociaciones.

En este sentido, ha calificado la situación de "auténtica vergüenza" y ha advertido de que, a su juicio, sigue predominando el "tacticismo electoral", como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas.

Álvarez ha concluido que la reunión "no ha servido absolutamente para nada", más allá de "gestionar sus propios intereses", dejando al margen las necesidades de los extremeños.