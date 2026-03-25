Vacantes
Salud reafirma la prioridad de las oposiciones en marcha ante el concurso de méritos para médicos especialistas
Semergen ha presentado sus sugerencias sobre la baremación del concurso de méritos a la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que las debatirá en la Mesa Sectorial de Sanidad.
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha mantenido este miércoles una reunión con representantes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), celebrada a petición de la sociedad científica ante la próxima convocatoria del primer concurso extraordinario de méritos para médicos especialistas en Extremadura.
En el encuentro, se ha puesto de manifiesto que el objetivo de ambas partes es compartido y la consejería ha confirmado que la Oferta Pública de Empleo (OPE) actualmente en vías de resolución mantiene prioridad absoluta sobre cualquier proceso posterior.
Una vez concluida, las plazas no elegidas por los aspirantes aprobados serán las que se ofrezcan en la futura convocatoria extraordinaria de concurso de méritos para esas plazas vacantes, según ha explicado la Junta en una nota de prensa. Hay que recordar que, según como ha adelantado este diario, hay al menos 156 plazas de médicos especialiastas que se han quedado sin cubrir por falta de aprobados en estas oposiciones.
Baremos para el concurso extraordinario
Asimismo, Semergen ha trasladado sus sugerencias y propuestas especialmente en relación con las condiciones de baremación del concurso de méritos. La consejería se ha mostrado receptiva a estas aportaciones, dejando presente en todo caso que serán objeto de negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, órgano competente para su desarrollo final.
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