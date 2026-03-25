Una sentencia obliga a la Junta a pagar íntegro el 2% de 2020 al personal de la enseñanza concertada

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz, ganada por CCOO en representación de un afiliado, obliga a la Junta a abonar de una sola vez la subida salarial pendiente de 2020 en la enseñanza concertada, según el sindicato.

Según explica la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura en una nota de prensa, la resolución condena a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a reconocer y pagar de forma inmediata, íntegra y sin fraccionamiento el 2% de las tablas salariales de 2020 al personal de la enseñanza concertada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. El sindicato añade que la magistrada estima la demanda presentada en representación de un afiliado y rechaza la tesis de la Administración autonómica, que defendía la posibilidad de aplazar ese abono.

No es un matiz menor en Extremadura. El acuerdo publicado por el DOE en junio de 2025 dejaba expresamente el pago a cargo de la Junta de Extremadura en régimen de pago delegado y lo aplicaba al personal docente incluido en nómina durante 2020.

El origen del conflicto

El origen del choque se remonta a 2020. El acuerdo publicado por la Junta el 30 de junio de 2025 recordaba que el Real Decreto-ley 2/2020 elevó un 2% el componente salarial de los módulos de conciertos con efectos desde el 1 de enero de aquel año, pero ese incremento no se trasladó entonces al sector en Extremadura. Ese mismo texto vinculó la ejecución posterior de la subida a la sentencia 1352/2024 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada el 20 de diciembre de 2024 en el recurso 275/2022.

La Junta había optado por una vía distinta a la que ahora impugna el sindicato. En el acuerdo firmado el 8 de mayo de 2025 y publicado en el DOE el 30 de junio, se fijó un calendario en tres tramos: un 0,42% tras la publicación, un 0,33% en el primer trimestre de 2026 y un 0,25% en el de 2027. Ese es el fraccionamiento que CCOO sostuvo en los tribunales que no podía limitar el cobro completo de la subida correspondiente a 2020.

La resolución ahora conocida por el sindicato corrige, por tanto, una estrategia que la Administración había presentado como salida ordenada al conflicto.

La rectificación del DOE y el alcance político

Además, el DOE publicó el 14 de julio de 2025 una corrección de errores en la que ordenó suprimir las referencias a FE-CCOO, UGT-SP y USO como organizaciones firmantes del acuerdo del fraccionamiento. Ese detalle tuvo relevancia sindical porque deshacía la imagen de respaldo general al calendario aplazado y reforzaba la posición de CCOO, que venía sosteniendo que no había avalado ese reparto en tres anualidades.

A ello se suma el segundo efecto económico subrayado por el sindicato: el 10% por mora. El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores fija precisamente ese interés para el retraso en el pago del salario, de ahí que la reclamación no se limite solo a la cuantía principal dejada de abonar.

En ese contexto, CCOO interpreta el fallo como un precedente frente a cualquier intento de retrasar obligaciones salariales ya reconocidas.