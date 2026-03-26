Confirmados los 51,8 millones de euros que se van a distribuir para el empleo agrario en Extremadura en 2026.

La Comisión Regional de los fondos del PFEA, el Programa de Fomento de Empleo Agrario, ha ratificado la distribución de 51,79 millones de euros para este año en Extremadura, una cantidad con la que se financiarán actuaciones vinculadas al empleo agrario en toda la comunidad. El órgano, en el que están representados el SEPE, la Junta de Extremadura, la Fempex y las organizaciones empresariales y sindicales, ha dado su visto bueno al presupuesto aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Distribución

Del montante total aprobado, la mayor parte de los recursos se concentrará en el plan de garantía de rentas, que recibirá 47,68 millones de euros, mientras que los 4,11 millones restantes irán destinados al plan de generadores de empleo estable. La distribución confirma que el grueso de la inversión seguirá orientado a obras y actuaciones que permitan reforzar los ingresos de los trabajadores agrarios en los municipios extremeños.

Por provincias, la previsión inicial fija para Badajoz una asignación de 29,36 millones de euros, correspondientes tanto al plan de garantía de rentas como al de empleo estable, mientras que Cáceres contará con 22,43 millones de euros. El reparto vuelve a situar a la provincia pacense como la principal receptora de estos fondos, aunque la inversión también tendrá un peso destacado en la provincia cacereña.

Limitación a las contrataciones

Además de validar las cuantías, la comisión ha establecido las limitaciones para las contrataciones que se realicen dentro de estos proyectos durante las distintas campañas agrícolas de cada zona. Este criterio permitirá adaptar la ejecución de los fondos a la realidad del campo extremeño y a las necesidades laborales que se generan en cada periodo agrícola.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario se articula en dos grandes líneas de ejecución. Por un lado, están los fondos de garantía de rentas, dirigidos a obras promovidas por los ayuntamientos que contratan a trabajadores agrarios para complementar sus ingresos y facilitarles el acceso al subsidio agrario. Por otro, los proyectos generadores de empleo estable buscan impulsar iniciativas capaces de crear puestos de trabajo duraderos en los municipios de la región y contribuir a fijar población en el territorio.