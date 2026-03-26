Crece el teletrabajo en el SES con 250 profesionales ‘on line’ en 2025

Un total de 250 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) se beneficiaron el año pasado del teletrabajo, según los datos facilitados por la Consejería de Salud a este diario. Fueron, en total 141 funcionarios y otros 109 estatutarios, lo que muestra que esta opción está cada vez más extendida en el sistema sanitario extremeño, ya que dos años antes (en 2024) apenas se concedieron 80 solicitudes de teletrabajo en el SES. Y eso a pesar de las peculiaridades de este ámbito, en el que la mayoría de los trabajadores realizan labores asistenciales que requieren la presencia física del trabajador.

La posibilidad de teletrabajar se reguló por primera vez en el SES en el año 2021 y desde entonces se han ido publicando convocatorias anuales para quienes quieran optar por esta opción, con particularidades especiales para mujeres embarazadas, profesionales con adaptaciones por motivos de salud y víctimas de violencia de género.

Esta modalidad se extiende a las ocho áreas de salud extremeñas (Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva, Plasencia, Llerena-Zafra, Coria y Navalmoral de la Mata) y también a los servicios centrales de la Dirección General de Recursos Humanos, y podrán solicitarla en la nueva convocatoria lanzada este miércoles tanto trabajadores fijos como temporales adscritos a las distintas áreas sanitarias, siempre que estén en servicio activo y ocupen puestos susceptibles de ser desempeñados de forma no presencial. La norma deja fuera, entre otros, los puestos que exigen presencia física, los de atención directa al público que no puedan cubrirse por medios tecnológicos, los de dirección o supervisión y aquellos cubiertos por libre designación.

El plazo para solicitar esta opción laboral se ha abierto este jueves y se extenderá durante diez días. Entre los requisitos a cumplir, el personal interesado deberá acreditar al menos un año en el puesto, salvo que un informe favorable de la jefatura avale experiencia suficiente. Además, tendrá que disponer de medios informáticos y de comunicación adecuados y trabajar desde un lugar que cumpla las condiciones de seguridad y salud laboral. La resolución establece con carácter general una distribución de la jornada de hasta tres días de teletrabajo por semana y el resto de forma presencial.