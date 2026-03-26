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Impulso industrial

Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra

La nueva infraestructura permitirá mejorar la trazabilidad y reducir los tiempos de respuesta con apoyo del Ejecutivo regional

Modernización industrial del nuevo almacén logístico de DEUTZ Spain en Zafra.

Modernización industrial del nuevo almacén logístico de DEUTZ Spain en Zafra. / Cedida

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Extremadura pone en marcha un nuevo almacén logístico de DEUTZ Spain en Zafra, una infraestructura destinada a optimizar la gestión de piezas y reforzar la competitividad industrial en la comunidad autónoma.

La directora general de Empresa, Celina Pérez Casado, ha asistido este miércoles a la inauguración del nuevo almacén logístico, una actuación cofinanciada a través de los Incentivos Autonómicos.

Inversión y características del proyecto

El proyecto ha supuesto una inversión subvencionable de 1.186.844 euros, con una ayuda pública de 296.711 euros, equivalente al 25% del total. La infraestructura cuenta con una superficie construida de 2.685,2 metros cuadrados.

Se trata de un almacén inteligente orientado a la gestión de piezas, equipado con sistemas avanzados de almacenamiento, estanterías tipo rack, carretillas trilaterales eléctricas y un software de control que permite optimizar los procesos logísticos.

Mejora de la cadena logística

La nueva instalación permitirá a la compañía asumir el control directo de su cadena logística, mejorar la trazabilidad de los productos y optimizar los inventarios.

Además, facilitará la reducción de tiempos de respuesta y aumentará la flexibilidad operativa, disminuyendo la dependencia de operadores externos, según han destacado durante la inauguración.

Impacto de las ayudas públicas

Durante su intervención, Celina Pérez Casado ha señalado que "esta inversión es un ejemplo del impacto positivo de las políticas públicas de apoyo empresarial, que permiten a las empresas extremeñas modernizar sus procesos, ganar eficiencia y reforzar su posición en mercados cada vez más competitivos".

El proyecto se enmarca en la estrategia de la Junta de Extremadura para fomentar la modernización empresarial, la incorporación de tecnología y la mejora de la competitividad del tejido productivo regional.

Refuerzo industrial en Extremadura

La construcción del almacén también consolida el papel de la planta de Zafra dentro del grupo internacional DEUTZ AG, reforzando su integración en la red industrial y logística de la compañía.

Desde la Junta han subrayado que este tipo de actuaciones contribuyen a la atracción de inversiones y a la generación de oportunidades económicas en la región, en un contexto en el que la industria busca ganar peso en el modelo productivo extremeño.

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En este sentido, Pérez Casado ha defendido que "la colaboración entre la Administración y las empresas es clave para avanzar hacia una economía más competitiva, innovadora y sostenible en Extremadura".

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