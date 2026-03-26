Extremadura reivindica cinco siglos de historia compartida con América en la conmemoración del segundo viaje de Pizarro a Perú

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha reivindicado este jueves el valor del legado histórico compartido entre Extremadura y América durante la inauguración del encuentro en Trujillo que conmemora los 500 años del segundo viaje de Francisco Pizarro a Perú, desarrollado en las instalaciones del Palacio Pizarro Yupanqui del Marquesado de la Conquista. Bazaga ha destacado que con este hito Extremadura celebra cinco siglos de hermanamiento, de vínculo y de historia compartida, fruto de un proceso complejo que dio lugar al encuentro entre culturas. La consejera ha señalado que el segundo viaje de Pizarro supuso un punto de inflexión decisivo, al consolidar el contacto entre dos mundos y abrir un proceso de mestizaje que sigue presente en ámbitos como la lengua, la cultura, la gastronomía o las tradiciones. En este sentido, ha defendido que la historia debe abordarse desde una perspectiva rigurosa, reconociendo tanto sus luces como sus sombras, y entendiendo que se trata de un proceso lleno de matices.

Carmen Sánchez Risco, directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura. / JUNTA DE EXTREMADURA

El acto, celebrado en el Palacio Pizarro Yupanqui del Marquesado de la Conquista, en Trujilo, ha servido también para poner en valor este espacio como símbolo del mestizaje cultural entre Extremadura y Perú, así como del vínculo histórico que une a ambas regiones desde hace cinco siglos. Un vínculo que, según Bazaga, sigue vigente hoy a través de un "viaje de ida y vuelta" que se materializa en la cooperación cultural, el intercambio académico y el diálogo institucional. La consejera ha enmarcado este encuentro dentro de la estrategia Extremestiza impulsada por el gobierno de María Guardiola, una iniciativa que busca investigar, difundir y poner en valor las conexiones históricas con América desde una mirada multidisciplinar.

Victoria Bazaga, Inés Rubio y Carmen Sánchez Risco, junto a otros invitados de la jornada. / JUNTA DE EXTREMADURA

En este contexto, ha recordado que la jornada da continuidad al trabajo iniciado en noviembre de 2024 con la conmemoración del primer viaje de Pizarro, y ha subrayado el carácter divulgativo del encuentro, que reúne a especialistas de primer nivel para analizar este episodio histórico desde distintas perspectivas, incluyendo la historia, la geografía, la geopolítica y la antropología. Finalmente, la consejera ha resaltado que Extremadura quiere seguir formando parte activa de ese diálogo transatlántico, desde el respeto y el entendimiento, y con la convicción de que el patrimonio compartido constituye una oportunidad para el desarrollo de ambos territorios.

Marco Alvarado, jefe de Cancillería de la Embajada de Perú en España; Victoria Bazaga, consejera de Cultura; Ines Rubio, alcaldesa de Trujillo; Carmen Sánchez Risco, directora gerente de la Fundación Exremeña de la Cultura; y Luis Martín Bogdanovich, director de Prolima siguen las intervenciones de los ponentes. / EL PERIÓDICO

El encuentro, organizado por la Fundación Extremeña de la Cultura de la Junta de Extremadura, incluye ponencias de expertos internacionales, así como la interpretación de música mestiza de los siglos XVI al XVIII. A la jornada han asistido, entre otras autoridades, Estanislao Pérez de Herrasti Urquijo, vicepresidente de la Fundación Casa de Albayda y de la Conquista; Luis Martín Bogdanovich, director de Prolima; Fabiola Morales, teniente alcalde de la municipalidad de Lima; Arturo Chipoco, cónsul general de Perú en Madrid; Marco Alvarado, jefe de Cancillería de la Embajada de Perú en España, además de investigadores de la Universidad de Extremadura y de la Sociedad Geográfica Española.

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La cita forma parte del Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura.