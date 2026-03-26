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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 26 de marzo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas.

Ovejas merinas. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 26 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, 26 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura, 26 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura, 26 de marzo de 2026

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