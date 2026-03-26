Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

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La nueva infraestructura permitirá mejorar la trazabilidad y reducir los tiempos de respuesta con apoyo del Ejecutivo regional

Rency Luz Bracho, migrante venezolana de 33 años, llegó a Cáceres con su hijo y, tras superar obstáculos como un accidente y la falta de recursos, ha abierto dos exitosos salones de belleza

El Defensor del Pueblo constata un aumento generalizado de las quejas en 2025, con Extremadura liderando el incremento, y señala la Justicia, la Seguridad Social y la vivienda como principales focos de preocupación

El gobierno local ha anunciado que asumirá de forma extraordinaria la mejora de los viales del campus, pese a no ser competencia municipal

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