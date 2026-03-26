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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Modernización industrial del nuevo almacén logístico de DEUTZ Spain en Zafra.

Modernización industrial del nuevo almacén logístico de DEUTZ Spain en Zafra. / Cedida

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra

La nueva infraestructura permitirá mejorar la trazabilidad y reducir los tiempos de respuesta con apoyo del Ejecutivo regional

Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: "Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo"

Rency Luz Bracho, migrante venezolana de 33 años, llegó a Cáceres con su hijo y, tras superar obstáculos como un accidente y la falta de recursos, ha abierto dos exitosos salones de belleza

Las reclamaciones al Defensor del Pueblo repuntan en Extremadura y marcan el mayor crecimiento nacional

El Defensor del Pueblo constata un aumento generalizado de las quejas en 2025, con Extremadura liderando el incremento, y señala la Justicia, la Seguridad Social y la vivienda como principales focos de preocupación

El Ayuntamiento de Cáceres destinará un millón de euros al asfaltado del campus universitario

El gobierno local ha anunciado que asumirá de forma extraordinaria la mejora de los viales del campus, pese a no ser competencia municipal

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  4. Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
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  6. La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
  7. La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
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