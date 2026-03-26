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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
La nueva infraestructura permitirá mejorar la trazabilidad y reducir los tiempos de respuesta con apoyo del Ejecutivo regional
Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: "Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo"
Rency Luz Bracho, migrante venezolana de 33 años, llegó a Cáceres con su hijo y, tras superar obstáculos como un accidente y la falta de recursos, ha abierto dos exitosos salones de belleza
Las reclamaciones al Defensor del Pueblo repuntan en Extremadura y marcan el mayor crecimiento nacional
El Defensor del Pueblo constata un aumento generalizado de las quejas en 2025, con Extremadura liderando el incremento, y señala la Justicia, la Seguridad Social y la vivienda como principales focos de preocupación
El Ayuntamiento de Cáceres destinará un millón de euros al asfaltado del campus universitario
El gobierno local ha anunciado que asumirá de forma extraordinaria la mejora de los viales del campus, pese a no ser competencia municipal
Los sabores de la Semana Santa en la Pastelería Basilio de Trujillo
Entre miel, harina y tradición, así se elaboran los dulces de Semana Santa en esta histórica pastelería trujillana
- La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
- Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
- La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
- La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
- PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova