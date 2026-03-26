La Policía alerta en Extremadura del auge del 'happy slapping', la violencia grabada y difundida en internet por adolescentes

La Policía Nacional y fundaciónSOL han lanzado una campaña para concienciar sobre el 'happy slapping', una forma de violencia entre menores que se graba y difunde en redes sociales.

La iniciativa se enmarca en la campaña "Somos su Mejor Red", centrada en la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital. El objetivo es visibilizar una conducta que combina agresión y exposición pública: grabar ataques y difundirlos posteriormente en plataformas digitales.

Una violencia que se graba y se viraliza

En el fenómeno del 'happy slapping' —término que puede traducirse como "bofetada feliz"—, una agresión física, verbal o incluso sexual trasciende del momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y virualización del contenido. Aunque surgió en Reino Unido en 2005, su expansión en las comunidades españolas se vincula al uso cada vez más temprano de teléfonos móviles y redes sociales.

La difusión multiplica el daño, porque no solo se produce la agresión, sino que esta se amplifica mediante comentarios, visualizaciones y reenvíos, prolongando sus efectos sobre la víctima. La finalidad suele ser ganar popularidad o 'likes' en internet.

Datos que reflejan una tendencia al alza

Las cifras apuntan a un incremento de la violencia entre menores. La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025 recoge que en 2024 se registraron 12.563 delitos de lesiones cometidos por menores, un 8% más que en 2022. Además, se iniciaron 120 causas por homicidio o tentativa de homicidio cometidas por menores, un 18,8% más que el año anterior. La Fiscalía vincula estos datos a dinámicas de grupo y a una escalada en la gravedad de los comportamientos violentos entre jóvenes.

La Fiscalía alerta también del aumento de delitos cometidos o difundidos por vía informática, especialmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Un informe publicado en 2025 por la Fundación ANAR, señala WhatsApp (66,4%), Instagram (50,5%) y TikTok (49,5%) como los principales canales en los que se producen o difunden estas situaciones.

Este mismo informe pone de manifiesto la creciente presencia de la inteligencia artificial en este tipo de agresiones: el 14,2% de los casos de ciberacoso incluye el uso de IA, principalmente para crear imágenes, vídeos o audios falsos de la víctima o para suplantar su identidad.

Responsabilidad penal y papel del entorno

El inspector de la Policía Nacional Juan Cristóbal Cabiedas ha advertido de que estas conductas "no pueden entenderse como una bromao un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros". Cabiedas ha añadido que "el happy slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende el mundo físico para difundirse de manera masiva en el entorno digital".

El agente ha recordado que los menores a partir de los 14 años tienen responsabilidad penal, lo que implica consecuencias que pueden prolongarse en el tiempo. En este contexto, ha subrayado la importancia de reforzar la educación entre familias, centros educativos y como sociedad en el uso responsable de la tecnología.

La pieza audiovisual creada por fundaciónSOL aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva: "Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar", explica Claudia Caso, directora de fundaciónSOL. "Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia".

Un reto también para el ámbito educativo y familiar

El fenómeno está estrechamente relacionado con el acoso escolar. Según Save the Children, en el 61% de los casos los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, lo que evidencia la estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying, una problemática en auge, ya que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, tan solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar.

En territorios como Extremadura, donde el acceso a dispositivos móviles y redes sociales está plenamente extendido entre adolescentes, la prevención recae en gran medida en el entorno más cercano. Familias y centros educativos se sitúan como actores clave para detectar y frenar estas conductas antes de que escalen o se difundan. La campaña pone el acento precisamente en esa corresponsabilidad y en la necesidad de no normalizar la violencia digital.

Claves para prevenir la difusión de la violencia

Entre las recomendaciones trasladadas por Policía Nacional y fundaciónSOL destaca la importancia de no mirar hacia otro lado ante estos contenidos, así como educar en empatía digital y responsabilidad.

También insisten en que grabar o compartir una agresión implica participar en ella, además de poder tener consecuencias legales. Evitar la exposición continuada a este tipo de vídeos, denunciarlos y conservar pruebas en caso necesario son otras de las pautas señaladas.

Las entidades promotoras subrayan que frenar estas dinámicas pasa por un uso más consciente de la tecnología y por reforzar la educación en valores desde edades tempranas.