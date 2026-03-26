Asamblea de Extremadura
El PP acusa al PSOE de machista por preguntar a Guardiola "cuándo recibirá permiso" para pactar en Extremadura
Sánchez Juliá, portavoz del PP, denuncia que el PSOE busca impedir un acuerdo entre PP y Vox, acusando a los socialistas de mantener una postura de bloqueo político
El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado al PSOE regional de utilizar preguntas con un "cariz machista" dirigidas a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, en el marco del actual escenario de bloqueo político.
Según ha señalado, los socialistas han registrado cuestiones parlamentarias en las que se cuestiona a Guardiola cuándo recibirá "permiso" para formar gobierno, algo que ha calificado como una falta de respeto. "Eso es una pregunta machista, que ningún político le haría si la presidenta fuese un hombre", ha afirmado.
"Trabajo minucioso"
Sánchez Juliá ha defendido que "a la presidenta nadie tiene que darle permiso" y ha asegurado que Guardiola está desarrollando "un trabajo minucioso" para lograr un acuerdo que permita dotar a Extremadura de un Ejecutivo estable.
El dirigente popular ha enmarcado estas críticas en el contexto de las negociaciones abiertas entre PP y Vox para formar gobierno, y ha pedido al PSOE que "no entorpezca" el proceso. En este sentido, ha sostenido que los socialistas "no quieren que prospere el acuerdo" y que mantienen la postura de que "o gobiernan ellos o no puede gobernar absolutamente nadie".
Repetición electoral
Asimismo, ha rechazado las propuestas planteadas por el PSOE en las últimas semanas, entre ellas la repetición electoral, que ha calificado como "peticiones absurdas".
En paralelo, el portavoz ha valorado el encuentro mantenido recientemente entre los equipos negociadores del PP y Vox, destacando que ambas formaciones han realizado "un trabajo serio" para avanzar en un acuerdo que garantice "un gobierno estable y próspero para los próximos cuatro años".
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