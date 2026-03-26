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Proyecto Extremadura convoca los Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores

Impulsados por Proyecto Extremadura ─iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo─, los Premios Scellentia reconocerán el talento investigador vinculado a la región en las cuatro grandes áreas del conocimiento: Ciencias de la Vida y de la Salud, Ingenierías y Ciencias Tecnológicas, Ciencias Sociales y Educación y Humanidades.

Uno de los galardones de los premios Scellentia.

Uno de los galardones de los premios Scellentia. / EL PERIÓDICO

Redacción

Cáceres

Proyecto Extremadura, iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, ha convocado de los Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores 2026, con el objetivo de reconocer la excelencia científica, la innovación y la capacidad de impacto de jóvenes investigadores vinculados a Extremadura.

Estos galardones tienen el propósito de visibilizar el talento emergente, poner en valor su contribución al avance del conocimiento y fomentar la transferencia de resultados científicos a la sociedad, reforzando así el papel de la investigación como motor de desarrollo económico, social y cultural.

En esta edición, y como novedad, los premios se estructuran en cuatro modalidades, correspondientes a las principales ramas del conocimiento:

  • Ciencias de la Vida y de la Salud
  • Ingenierías y Ciencias Tecnológicas
  • Ciencias Sociales y Educación
  • Humanidades

Se concederá un premio por modalidad, dotado con 3.000 euros, junto con la participación de los premiados en un programa de difusión de trayectorias, orientado a acercar la investigación a la sociedad.

Quiénes pueden presentarse

Podrán optar a estos premios jóvenes investigadores menores de 35 años, en posesión del título de doctor, que mantengan algún vínculo con Extremadura,tanto en el caso de investigadores extremeños que desarrollen su labor en la región, como en el de aquellos nacidos fuera de Extremadura que ejerzan su actividad investigadora en ella, así como en el de investigadores extremeños que desarrollen su labor fuera del territorio autonómico.

Plazo y presentación de candidaturas

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril a las 14:00 horas, y deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la web oficial del programa:

https://www.proyectoextremadura.es/scellentia/

Las candidaturas podrán presentarse tanto de forma directa por las personas interesadas como a propuesta de instituciones públicas o privadas.

Cambio respecto a ediciones anteriores: reconocimiento a la trayectoria investigadora

En las tres primeras ediciones, los Premios Scellentia se dirigieron al ámbito de las Ciencias de la Vida y de la Salud, con distintas categorías por etapa investigadora y un premio especial.

En esta IV edición (2026), los Premios Scellentia no distinguen solo un proyecto concreto, sino al conjunto de la trayectoria investigadora de los candidatos, valorando especialmente la excelencia científica, la innovación, la capacidad de transferencia del conocimiento y el impacto social de sus aportaciones.

Impulso al talento y al futuro de Extremadura

Con esta convocatoria, Proyecto Extremadura refuerza su compromiso con el impulso del talento joven, la investigación y la innovación como pilares fundamentales para el progreso de la región.

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El fallo del jurado, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, se dará a conocer a través de los canales oficiales del proyecto, y la entrega de premios tendrá lugar en octubre de 2026, en un acto en el que las personas galardonadas presentarán públicamente sus trayectorias y principales aportaciones científicas.

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