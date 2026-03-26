El PSOE denuncia 95 días sin gobierno en Extremadura y presiona a PP y Vox para desbloquear la investidura

El PSOE ha intensificado sus críticas al PP y Vox por la falta de acuerdo para formar gobierno en Extremadura, cuando ya han transcurrido 95 días desde la convocatoria electoral sin que se haya constituido un Ejecutivo autonómico.

La formación socialista califica la situación de "bloqueo" e "inestabilidad" y cuestiona el papel de la presidenta en funciones, María Guardiola, a quien reprocha su ausencia pública durante el proceso negociador. "No sabemos por qué no compareció ni qué está ocurriendo ni qué va a pasar con Extremadura", han señalado.

Además, desde el PSOE sostienen que la comunidad está "más tutelada que nunca por Madrid", en referencia a la implicación de dirigentes nacionales en las conversaciones entre PP y Vox.

El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa / Vox Extremadura

Influencia nacional en las negociaciones

Los socialistas han puesto el foco en el peso de las direcciones estatales en el proceso, defendiendo que el futuro de la región se está decidiendo fuera de Extremadura. En este contexto, han cuestionado el liderazgo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordando que había asegurado que habría gobierno antes del 1 de abril.

A juicio del PSOE, este escenario refleja una falta de autonomía política en la negociación y añade incertidumbre institucional en la comunidad.

Petición de pleno de control

El grupo socialista ha reiterado su exigencia de convocar un pleno de control en la Asamblea de Extremadura para abordar la situación política. Según han indicado, ya han registrado la solicitud de un pleno extraordinario con cuatro iniciativas abiertas a todos los grupos parlamentarios.

"El Partido Popular y Vox no pueden secuestrar ni un día más la democracia", han afirmado, insistiendo en que la actividad parlamentaria no debe quedar paralizada mientras continúan las negociaciones.

Video | Tercera sesión debate de investidura / Asamblea

Dos escenarios: investidura o elecciones

El PSOE plantea que la presidenta en funciones tiene "dos caminos": convocar un pleno de investidura o llamar de nuevo a las urnas. En su análisis, tanto PP como Vox rechazan una repetición electoral por el temor a un posible avance socialista.

En paralelo, los socialistas sitúan el horizonte en el 4 de mayo, fecha límite marcada por el Estatuto de Autonomía para lograr un acuerdo antes de una eventual repetición electoral.

Críticas al proceso negociador

Respecto a los contactos entre PP y Vox, el PSOE ha calificado la reunión mantenida este miércoles como un "paripé" y sostiene que el acuerdo entre ambas formaciones "está cerrado desde hace semanas".

A su juicio, el retraso en hacerlo público supone una "falta de respeto" hacia la ciudadanía extremeña. También han aludido a la situación interna de Vox y han acusado al PP de depender de la formación de Santiago Abascal tras no haber cumplido sus expectativas electorales.

Los socialistas concluyen que Extremadura vive un "sainete político" desde mayo de 2023 y reiteran la necesidad de poner fin a la actual interinidad institucional.