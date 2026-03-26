Las cofradías miran al cielo: la Aemet prevé pocas lluvias en Extremadura, pero avisa de incertidumbre

A pocos días del Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, la previsión meteorológica a punta que las cofradías y hermandades extremeñas no vivirán con estrés los desfiles procesionales porque la previsión de lluvia es escasa o nula. De hecho, tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteored no dibujan una mapa de precipitaciones en Extremadura para la próxima semana, aunque ambos organismos subrayan que el actual pronóstico es tempranero y puede haber incertidumbre.

Igualmente, Meteored ha publicado su primera aproximación basada en las tendencias del ECMWF (proyecciones meteorológicas generadas por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) e insiste en el mismo mensaje de prudencia: ahora se trabaja con patrones, no con certezas, y el detalle (si llueve a la hora de una salida o si un frente se adelanta) puede moverse con facilidad en cuestión de días.

El foco: el riesgo de lluvia y las procesiones

Con ese escenario, el "sí, pero" prevalece: aunque el oeste aparezca como zona más seca, no se puede descartar que entren episodios de inestabilidad en momentos puntuales, porque en el mismo avance de Aemet abre la puerta a lluvias en los tercios norte y este (y archipiélagos). Si esa franja de precipitaciones se desplaza, Extremadura puede notarlo, especialmente en el norte.

Qué conviene mirar desde hoy

Ante esta inquietud, lo recomendable es que comprobar el pronóstico con 24 horas de antelación, mantenerse pendiente del bloqueo anticiclónico y consultar tanto a la Agencia Estatal de Meteorología como a Meteored.

No obstante y de momento, la lectura meteorológica para Extremadura es moderadamente optimista (más opciones de seco que de pasado por agua), pero con el aviso clásico de Semana Santa: mirar al cielo.