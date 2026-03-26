Vaquera ve al sector extremeño del transporte escolar "relativamente tranquilo" pese a la subida de los carburantes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, Mercedes Vaquera, ha manifestado este jueves que, a su juicio, el sector del transporte escolar en Extremadura se encuentra “relativamente tranquilo” pese a la preocupación por la subida de los carburantes motivada por la guerra de Irán, después de que las empresas advirtieran de que, si persiste esta escalada, podría llegar un momento en el que no pudieran seguir prestando el servicio.

Vaquera se ha pronunciado así, a preguntas de los medios, después de que el sector alertara de la delicada situación que atraviesa. La gerente de Etransa, Nerea Carpintero, asociación que agrupa a medio centenar de pequeñas y medianas empresas de viajeros por carretera en la región, avisó de que trabajar en las condiciones actuales puede llegar a ser “insostenible”. “No puedes estar trabajando a pérdidas”, señaló tras reunirse en Mérida con diputados de Unidas por Extremadura para trasladarles la situación.

Carpintero no descartó incluso que pudieran surgir problemas en la prestación del servicio a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Preguntada por la posibilidad de que el 7 de abril no hubiera autobuses suficientes para todos los escolares, respondió que “puede ser, depende de lo que vaya pasando estos días”, al tiempo que insistió en que las empresas no pueden seguir saliendo a la carretera “a perder dinero”.

Medidas insuficientes

El sector considera insuficientes las medidas aprobadas hasta ahora. Según explicó su representante, la rebaja del IVA de los combustibles apenas tiene efecto para estas empresas, ya que al tratarse de sociedades ese impuesto ya se lo deducen. Tampoco ve suficiente la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para los sectores profesionales, al entender que resulta escasa y que, además, computa como ingreso para la empresa, por lo que también tributa. A ello añadió la “letra pequeña” de estas ayudas, como la imposibilidad de despedir a trabajadores hasta el 30 de junio, cuando el curso escolar concluye antes.

Ante esta situación, Vaquera ha asegurado que la Junta de Extremadura “no va a estar ajena” a los problemas que pueda generar el encarecimiento de los combustibles en el transporte escolar. En este sentido, la consejera ha recordado que su departamento mantiene contacto no solo con este sector, sino con todos aquellos que han solicitado reuniones para abordar sus dificultades.

Críticas al Gobierno

Asimismo, Vaquera ha subrayado que durante semanas se ha estado esperando a que el Gobierno central adoptara medidas ante una crisis que, a su juicio, no es solo regional, sino “nacional, europea y mundial”. En este sentido, ha criticado la tardanza del Ejecutivo estatal y ha lamentado que otros países reaccionaran antes.

A su juicio, la evolución del conflicto en Irán y su repercusión en los precios del petróleo y del gasóleo serán determinantes en las próximas semanas. Vaquera ha señalado que no se puede permitir que la subida del carburante se convierta en “un mero instrumento recaudador”, ya que sus consecuencias recaen no solo sobre autónomos y pequeñas empresas, sino sobre el conjunto de la sociedad.