Acehúche se rinde al queso: el gran fin de semana del sabor en Extremadura

Hay pueblos que durante un fin de semana cambian de ritmo. Y hay otros, como Acehúche, que directamente cambian de piel. Este 28 y 29 de marzo, la localidad cacereña vuelve a latir al compás de uno de sus grandes orgullos: el queso. La XX Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche llega con vocación de fiesta grande, con aroma a tradición, sabor a territorio y un programa pensado para que nadie se quede en casa.

Porque no se trata solo de comer bien. Se trata de vivir un pueblo desde su producto más identitario, de pasear entre quesos con personalidad, de escuchar cómo suena la dehesa convertida en bocado y de entender por qué Acehúche ha hecho del queso de cabra una seña de identidad que hoy trasciende fronteras. La feria cumple veinte ediciones consolidada como una gran cita gastronómica y turística de la provincia de Cáceres, en torno a un alimento ligado a la historia local y al prestigio de la DOP Queso de Acehúche.

Cartel de la XX Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche. / EL PERIÓDICO

Programa

El atractivo empieza ya el sábado 28 de marzo, jornada en la que la feria abrirá con la inauguración oficial a las 11.00 horas y la apertura de instalaciones media hora después. El programa ha sido diseñado para mantener la atención del visitante durante todo el día: a las 12.00 horas se celebrará el XX Concurso Ibérico de Quesos de Cabra, junto al I Concurso al Mejor Queso DOP Queso de Acehúche, dos momentos que refuerzan el prestigio de una feria que no solo exhibe producto, sino que también lo somete al criterio profesional y lo eleva como emblema de calidad.

A esa misma hora arrancará además uno de los grandes reclamos del fin de semana: el showcooking patrocinado por la DOP Queso de Acehúche y Jamones y Embutidos Dosmar, con el cocinero Pablo Miguel Sobrino, del restaurante Metamorfosis. La combinación promete. Producto de cercanía, cocina en directo y ese efecto tan poderoso que tiene ver cómo un ingrediente conocido se transforma ante los ojos del público en algo nuevo, apetecible y memorable.

David de María presenta La Puerta Mágica. / EL PERIÓDICO

Talleres para niños

La jornada del sábado seguirá a las 13.30 horas con un taller activo de elaboración de quesos para niños, una propuesta perfecta para atraer a las familias y para que los más pequeños no solo prueben, sino que aprendan. Ya por la tarde, la feria abrirá un registro más festivo con la actuación musical de David de María a las 16.00 horas, antes de dar paso a dos citas de marcado perfil gourmet: las catas de queso Idiazabal maridadas con txakoli, organizadas por la Ruta Europea del Queso, a las 17.30 y a las 19.30 horas. El cierre de instalaciones llegará a las 21.00 horas.

El domingo 29 mantendrá el pulso y el atractivo. Las instalaciones abrirán a las 11.00 horas y a las 12.00 volverá la cocina en vivo, esta vez con un showcooking patrocinado por la DOP Queso de Acehúche y Jamones y Embutidos La Chanclona, a cargo del chef Carlos Carrasco, del restaurante A Velha Fábrica. A las 13.30 horas se retomará el taller infantil de elaboración de quesos, mientras que a las 14.00 llegará otra de las citas más sugerentes del programa: la cata de quesos de Extremadura DOP maridados con vino y cava, dentro de las rutas gastronómicas sostenibles de Extremadura.

El Gato con Jotas cierra la oferta musical de la Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche. / EL PERIÓDICO

La tarde del domingo tendrá acento regional con la actuación de El Gato con Jotas a las 15.30 horas y culminará a las 18.00 con la entrega de premios a los ganadores del XX Concurso Ibérico de Queso de Cabra y del I Concurso al Mejor Queso DOP Queso de Acehúche. La clausura está prevista para las 19.00 horas.

Todo ello convierte a Acehúche en uno de esos destinos que este fin de semana lo tienen todo para triunfar en una escapada: gastronomía, ambiente, producto local, actividades para niños, música en directo y ese componente emocional que solo tienen los lugares que saben celebrar lo suyo. La feria no nace de la nada. Se apoya en una profunda tradición caprina y en un queso singular elaborado con leche cruda de cabra, amparado por la Denominación de Origen Protegida Queso de Acehúche, cuya zona de producción y elaboración se sitúa en el centro-oeste de la provincia de Cáceres.

El corazón del sabor

En tiempos en los que tantos viajeros buscan experiencias auténticas, Acehúche ofrece precisamente eso: un viaje al corazón de un sabor. Aquí el queso no es un acompañamiento, sino el argumento principal. Es cultura popular, es economía local, es paisaje transformado en alimento, es memoria de generaciones y también una oportunidad para mostrar al visitante una Extremadura que sabe mirar al futuro sin dejar de honrar sus raíces. Distintas fuentes turísticas destacan que esta edición volverá a reunir a miles de visitantes atraídos por la autenticidad, el sabor y la cultura que rodean al evento.

Descárgate el programa

Para quien se pregunte qué hacer este fin de semana en Extremadura, la respuesta puede estar entre una cuña de queso, una cata comentada, una receta en directo y una plaza llena de gente brindando por el producto propio. Acehúche no solo celebra una feria. Celebra veinte años de una cita que ha convertido el queso de cabra en bandera y motivo de encuentro. Y pocas invitaciones resultan tan irresistibles como esa.