Ayudas por temporales
Agricultura abona 23,9 millones por las borrascas a agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía
La ayuda extraordinaria al seguro agrario beneficia a 17.314 titulares de explotaciones y eleva la subvención hasta el 70% del coste de la póliza
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abonado 23,9 millones de euros a agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía afectados por la cadena de borrascas registrada entre enero y febrero. La medida alcanza a 17.314 titulares de explotaciones agrarias que tenían suscrito el seguro agrario y busca aliviar el impacto económico provocado por los daños meteorológicos.
20.963 pólizas
En total, la ayuda extraordinaria se ha aplicado sobre 20.963 pólizas que estaban contratadas y en vigor en el momento en que se produjeron los siniestros. El pago se ha realizado a través de Agroseguro y forma parte de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para respaldar al sector agrario tras los temporales.
El refuerzo aprobado por el Ejecutivo permite que la subvención para la contratación del seguro agrario alcance hasta el 70% del coste de la póliza, el máximo permitido por la normativa comunitaria. Esta mejora está recogida en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, dirigido a responder a los daños causados por distintos fenómenos meteorológicos adversos con especial incidencia en Andalucía y Extremadura.
Sin necesidad de solicitud
Además, los asegurados han recibido el ingreso sin necesidad de presentar solicitud ni realizar trámites adicionales, dentro del plazo máximo de 40 días naturales desde la entrada en vigor de la norma. Con ello, el ministerio pretende agilizar la llegada de los fondos a las explotaciones afectadas y facilitar liquidez a los profesionales del campo.
El departamento que dirige Luis Planas enmarca esta actuación en su apoyo a la política de seguros agrarios y recuerda que el Gobierno ha destinado en 2026 una partida de 315 millones de euros para incentivar la contratación de estos seguros, una cuantía que se incrementa ahora con esta ayuda extraordinaria.
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