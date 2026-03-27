Chíviri 2026: Trujillo revive su fiesta más querida entre tradición, folclore y un modelo más sostenible

Trujillo ya se prepara para vivir uno de esos días que forman parte de su memoria colectiva. El Chíviri, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, volverá a convertir la ciudad en un gran espacio de convivencia popular, con la Plaza Mayor como epicentro de una celebración que une identidad, costumbre y encuentro intergeneracional.

La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, ha subrayado que el objetivo del ayuntamiento sigue siendo “impulsar y cuidar una de las celebraciones más queridas” del municipio, manteniendo su esencia y reforzando al mismo tiempo un modelo de fiesta más respetuoso con el entorno. En ese sentido, ha explicado que el Consistorio afronta la tercera edición de una iniciativa orientada, por un lado, a “recuperar la esencia del Chíviri” y, por otro, a avanzar hacia una celebración “más sostenible”.

Una fiesta con alma trujillana

El Chíviri no es solo una cita festiva dentro de la Semana Santa trujillana. Para muchos vecinos representa el momento más esperado del calendario local. Según ha destacado la regidora, el Domingo de Resurrección y esta fiesta constituyen “el culmen y el broche” de la Semana Santa de Trujillo, además de una expresión clara de la riqueza cultural y festiva de la ciudad.

La imagen más reconocible del Chíviri vuelve a ser, un año más, la de una Plaza Mayor llena de alegría, tradición y convivencia, con vecinos y visitantes compartiendo música, baile y reencuentros en un ambiente profundamente popular. Rubio insiste en que se trata de una cita que “forma parte de nuestra identidad” y que cada año reúne a la gente “en torno a la convivencia, la tradición y el respeto por nuestras costumbres”.

El cartel de 2026 mira a la esencia de la fiesta

Uno de los rasgos más llamativos de esta edición es su apuesta estética. Frente a otros años, en los que predominaban imágenes de ambiente festivo en la plaza, el cartel de 2026 se centra en una cenefa inspirada en el picado o bordado de los refajos tradicionales que se visten durante el Chíviri. Esa elección, lejos de ser casual, responde a una voluntad de volver a las raíces visuales y simbólicas de la celebración.

La alcaldesa ha explicado que ese diseño conecta con la idea de no perder la esencia del Chíviri y de reforzar una imagen reconocible vinculada al traje regional, los colores y los elementos propios de la fiesta. También enlaza con uno de sus símbolos más populares: el pañuelo rojo, convertido ya en un emblema identificativo del Chíviri actual.

Bolsas de tela y vasos reutilizables para un Chíviri más sostenible

La sostenibilidad vuelve a ocupar un lugar destacado en la organización. Este año, el ayuntamiento repartirá bolsas de tela y vasos reutilizables, además de seguir distribuyendo pañuelos, en una línea que busca reducir residuos y reforzar el sentimiento de pertenencia en torno a la fiesta. Rubio recuerda que en ediciones anteriores ya se entregaron otros elementos asociados al Chíviri y que ahora se sigue avanzando en esa misma dirección.

La intención municipal es clara: conservar el espíritu popular de la celebración, pero adaptándolo a una sensibilidad más actual, donde el cuidado del entorno también forme parte del modo de festejar.

Programa del Chíviri 2026 en Trujillo

La programación arrancará el sábado 4 de abril con una de las citas culturales más destacadas del fin de semana: el XLI Festival Folclórico Chíviri, previsto para las 19.00 horas, con la actuación de Luar Na Lubre. Esa misma noche, a las 00.00 horas, comenzará el tradicional Chíviri con la Orquesta Pizarro.

La fiesta continuará el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, a partir de las 12.00 horas, de nuevo con el tradicional Chíviri acompañado por la Orquesta Pizarro. Según explica la alcaldesa, la celebración suele prolongarse hasta media tarde, en torno a las cinco, antes de continuar en un ambiente más familiar o de grupos de amigos.

Tradición, trajes regionales y convivencia

Si algo define al Chíviri es su capacidad para reunir a generaciones enteras alrededor de una tradición viva. Trujillo se viste literalmente de fiesta, con los trajes regionales, los refajos, los bordados y el color como protagonistas de una jornada que trasciende lo puramente festivo.

Rubio lo resume como un espacio de convivencia con amigos y familiares, una celebración “única” que sigue siendo una de las expresiones más reconocibles del carácter trujillano. Y ahí reside gran parte de su fuerza: en haber sabido mantenerse como una fiesta popular muy querida, sin renunciar a renovarse.

Por qué el Chíviri sigue siendo una de las grandes fiestas de Extremadura

El valor del Chíviri está en su autenticidad. No se trata únicamente de música, de baile o de un día señalado en el calendario religioso. Se trata de una forma de entender la fiesta como patrimonio compartido, como identidad local y como encuentro abierto entre vecinos y visitantes.

En 2026, Trujillo volverá a demostrar que tradición y actualidad pueden caminar juntas: con un cartel que reivindica la raíz textil y popular de la celebración, con medidas sostenibles y con una programación que mantiene intacto el corazón de una fiesta que cada primavera vuelve a latir con fuerza en la Plaza Mayor.