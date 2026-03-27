Patronal
La Creex pide a PP y Vox un pacto urgente en Extremadura para dar estabilidad al nuevo Gobierno
La organización empresarial reclama “un último esfuerzo” en la negociación y advierte de que empresas y autónomos necesitan un marco de certidumbre para impulsar inversiones y proyectos en la región
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha reclamado a los representantes de PP y Vox “un último esfuerzo que cierre los flecos pendientes en la negociación y permita un pacto de estabilidad para el gobierno de Extremadura”, con el objetivo de desbloquear cuanto antes la situación política en la comunidad autónoma.
El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha defendido que “desde la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño solicitamos que no se dé al traste con lo avanzado”, al considerar que el empresariado regional necesita certezas para afrontar los próximos meses.
"Marco de certidumbres"
Peinado ha subrayado que empresas y autónomos requieren “ya un marco de certidumbres donde se puedan impulsar los proyectos que marquen el desarrollo socioeconómico de la región”, especialmente en un momento que ha calificado de crítico para acelerar el cambio de modelo productivo en Extremadura.
El dirigente empresarial ha precisado además que “nuestro papel no es decir qué hay que pactar, eso corresponde a los representantes elegidos por los ciudadanos”, aunque ha defendido que la organización sí puede aportar su experiencia en procesos de negociación y trasladar la inquietud existente en el tejido empresarial por el actual impasse en la formación del nuevo Ejecutivo.
Por último, Javier Peinado ha señalado que “por las noticias que llegan creemos que se ha avanzado notablemente en las últimas semanas, lo que nos lleva a ser optimistas y también a pedir que este pacto necesario de gobernabilidad se cierre cuanto antes”, de modo que pueda arrancar una legislatura de avance para Extremadura ante las expectativas de inversión productiva anunciadas en la región.
- Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
- Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- El precio de la vivienda en Plasencia sube: el alquiler se encarece un 14,7% en un año
- Una fuente que enfría el agua de tu botella ya funciona junto al Teatro Romano de Mérida