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La Creex pide a PP y Vox un pacto urgente en Extremadura para dar estabilidad al nuevo Gobierno

La organización empresarial reclama “un último esfuerzo” en la negociación y advierte de que empresas y autónomos necesitan un marco de certidumbre para impulsar inversiones y proyectos en la región

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, atiende a los medios en Badajoz.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, atiende a los medios en Badajoz. / EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha reclamado a los representantes de PP y Vox “un último esfuerzo que cierre los flecos pendientes en la negociación y permita un pacto de estabilidad para el gobierno de Extremadura”, con el objetivo de desbloquear cuanto antes la situación política en la comunidad autónoma.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha defendido que “desde la única organización que representa a todo el tejido productivo extremeño solicitamos que no se dé al traste con lo avanzado”, al considerar que el empresariado regional necesita certezas para afrontar los próximos meses.

"Marco de certidumbres"

Peinado ha subrayado que empresas y autónomos requieren “ya un marco de certidumbres donde se puedan impulsar los proyectos que marquen el desarrollo socioeconómico de la región”, especialmente en un momento que ha calificado de crítico para acelerar el cambio de modelo productivo en Extremadura.

El dirigente empresarial ha precisado además que “nuestro papel no es decir qué hay que pactar, eso corresponde a los representantes elegidos por los ciudadanos”, aunque ha defendido que la organización sí puede aportar su experiencia en procesos de negociación y trasladar la inquietud existente en el tejido empresarial por el actual impasse en la formación del nuevo Ejecutivo.

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Por último, Javier Peinado ha señalado que “por las noticias que llegan creemos que se ha avanzado notablemente en las últimas semanas, lo que nos lleva a ser optimistas y también a pedir que este pacto necesario de gobernabilidad se cierre cuanto antes”, de modo que pueda arrancar una legislatura de avance para Extremadura ante las expectativas de inversión productiva anunciadas en la región.

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