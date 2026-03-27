La DGT prevé más de 206.000 desplazamientos en las carreteras extremeñas en Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 206.000 desplazamientos en las carreteras extremeñas durante la operación especial con motivo de la Semana Santa, que se activa a las 15 horas de este viernes.

El operativo incluirá medidas de regulación, ordenación y vigilancia por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico de la DGT, el encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, y el de los servicios de emergencia.

Se incluye además sus medios técnicos, como radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad y medios aéreos, según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en una nota.

Según informa Efe, la operación de tráfico de Semana Santa está dividida en dos fases, la primera de ellas desde las 15 horas de hoy, 27 de marzo, hasta la medianoche del domingo 29 de marzo, periodo en el que se espera que se produzcan 69.874 desplazamientos de largo recorrido en Extremadura, un 1,29% más que en el año 2025.

La segunda fase se llevará a cabo desde las 15.00 horas del miércoles 1 de abril hasta la medianoche del lunes 6 de abril, con 136.482 movimientos en la región, un 2% más.

Las vías más concurridas: A-5, A-66, Ex-A1 y la N-430

Las carreteras con mayor afluencia por intensidad de vehículos, destacan las autovías A-5, A-66 y EX-A1. En lo que respecta a las carreteras convencionales, la más afectada será la N-430 en la provincia de Badajoz.

Según ha detallado la Delegación del Gobierno, las carreteras en las que existen obras en fase de ejecución en la provincia pacense son: la N-432, de Badajoz a Los Montitos y de Los Montitos a Zafra; la N-5, de Talavera la Real a Badajoz (pk 383,000 a pk 383,000); la EX-105, de Almendralejo a Olivenza (pk 70,900 a pk 82,000), y la N-435, travesía de Almendral (pk 33,500 a pk 32,700).

Por su parte, la provincia de Cáceres tiene las siguientes carreteras en obras: la EX-A1, en Malpartida de Plasencia (pk 28,000 a pk 32,000); la A-66, en Cáceres (pk 555,000 a pk 558,000), y la N-110, en Cabezuela del Valle (pk 370,500 a pk 373,000).

Antelación y documentación

Como consejos de seguridad, la DGT recomienda planificar el viaje con antelación, no olvidar la documentación y realizar una completa puesta a punto del vehículo.

Respecto al conductor es aconsejable iniciar el viaje habiendo descansado; circular atento, sin usar el móvil ni el GPS mientras se conduce; y por supuesto sin haber consumido ni alcohol ni drogas, con especial atención a los medicamentos incompatibles con la conducción.

Otra medida "vital" para aumentar la seguridad en carretera es circular a una velocidad adecuada durante todo el trayecto y no imponer una hora de llegada al destino.

Noticias relacionadas

Se recomienda también circular por el carril derecho por autovía y autopista manteniendo la distancia de seguridad y señalizando las maniobras con antelación, haciendo uso del cinturón, casco o sistema de retención infantil en su caso