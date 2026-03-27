Extremadura, preocupada por la "multiplicación" del ovino de Australia en el mercado y la llegada de su arroz

El peligro que supone para dos sectores claves en el campo extremeño, el ovino y el arrocero, son las dos amenazas del recién anunciado acuerdo comercial entre la UE y Australia que más inquietan a la Junta de Extremadura. Uno es un puntal para la ganadería regional, principal potencia española en cabaña de ovino; en el caso del otro, la apertura comercial llega en un momento ya de por sí complicado, precisamente porque tiene que competir con los contingentes de terceros países como Camboya y Myanmar.

La Comisión Europea prevé que las exportaciones de la UE a Australia crezcan hasta un 33% en la próxima década. El acuerdo es, se reconoce en la Junta, particularmente beneficioso para alimentos como el chocolate, la confitería, las pastas, los cereales y las preparaciones y conservas de frutas y de hortalizas. Estas últimas son un referente fundamental dentro del sector exterior extremeño.

No obstante, el contenido del acuerdo, que incluye concesiones para la importación de carnes de vacuno y ovino australianas, «muestra una falta de reciprocidad en estándares sanitarios, medioambientales y de bienestar animal», al tiempo que abre la puerta a que el sector agrario europeo quede «en desventaja frente a competidores exteriores», apuntan fuentes de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. «Nos preocupa especialmente la multiplicación de carne de ovino», apostillan. El otro factor que genera más recelo en el Ejecutivo regional es la entrada de arroz procedente de este país de la Commonwealth. Es un nuevo competidor que tensionaría «más aún el mercado» poniendo en jaque la viabilidad de «un sector que en la actualidad lo está pasando mal por la llegada de importantes cantidades procedentes de Asia».

Una máquina cosechando arroz. / El Periodico

Por otro lado, en la línea de las quejas expresadas por las organizaciones agrarias, que critican que no se exijan a las importaciones alimentarias de fuera de la UE los mismos requisitos que a los productores europeos, desde la Junta de Extremadura se solicita que, con las llegadas de Australia, «verdaderamente se garanticen los estándares de seguridad alimentaria» y que, «en ningún caso», estos puedan ser «negociables».

Mecanismo de salvaguardia

Igualmente, la Consejería de Economía defiende una puesta en marcha «eficiente y rápida» del Mecanismo de salvaguardia bilateral si se producen daños en la industria europea o hay una caída excesiva de los precios a causa de un aumento repentino de las importaciones. Se trata de un instrumento que permite a la UE suspender «las preferencias arancelarias» en estos escenarios. En este punto, se arguye, «los contingentes arancelarios son clave».

Ovejas merinas en una explotación extremeña. / Silvia Sánchez Fernández

Desde el departamento que dirige Guillermo Santamaría se recuerda, en cualquier caso, que los textos legales del pacto aún deberán completar su tramitación en las diferentes instituciones europeas, lo que incluye el consentimiento del Parlamento Europeo y la decisión del Consejo de la UE sobre su entrada en vigor. «Por lo tanto, aún hay recorrido para poder enmendar y mejorar el acuerdo», se remacha.

Pocos intercambios

Hasta la fecha, los envíos de Extremadura a Australia son casi residuales. En 2025, ascendieron a menos de cuatro millones de euros (3,92 millones). Sobre un volumen conjunto de exportaciones extremeñas, que el año pasado sobrepasó los cuatro mil millones, no suponen ni el 0,1% del total. Del lado de las importaciones, apenas se contabilizaron 560.000 euros el año pasado.

Ampliando un poco más el arco temporal, en la última década las exportaciones pasan de los 30 millones de euros, con la partida de aluminio y sus manufacturas a la cabeza (9,2 millones), superando a las conservas vegetales (6,9 millones) y el apartado de aceites esenciales y perfumería (3,5 millones).

Cronograma de acciones

A mediados de este mes, se presentó el cronograma de actuaciones de promoción internacional para 2026 que de manera conjunta organizan la Junta, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz y la empresa pública Extremadura Avante. La previsión es que 436 empresas extremeñas se beneficien este año de alguna de las 54 iniciativas incluidas. Inicialmente, Oceanía era el único continente que quedaba fuera de ellas.

Exportaciones extremeñas a Australia en la última década. / El Periodico

Con respecto a la posibilidad de incluir alguna acción específica de comercio exterior en Australia aprovechando la estela de este acuerdo, desde la Junta se indica que, tal y como explicó entonces el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, este calendario «nace de las demandas de los propios sectores, de criterios de oportunidad comercial, de la experiencia y del aprendizaje compartido del primer cronograma en 2025, y está vivo y puede ir variando a lo largo del año siguiendo los citados criterios de oportunidad». Asimismo, se añade, el consejero especificó entonces que «este calendario de actuaciones no es un límite. Aquellos mercados que no estén incluidos podrán abordarse a través de las líneas de ayuda de la Junta de Extremadura, garantizando que ninguna empresa, ni ninguna oportunidad quede fuera del alcance del apoyo público».