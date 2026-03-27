La Junta de Extremadura estudia nuevas fórmulas para refrescar los colegios y ahorrar energía

Extremadura quiere dar un paso más en la adaptación de sus centros educativos al calor y a los efectos del cambio climático. No solo con placas solares, aerotermia o mejoras en el aislamiento, sino también con soluciones bioclimáticas capaces de refrescar las aulas de forma natural y reducir el consumo energético. Ese es el objetivo del proyecto transfronterizo BioScool, presentado ayer en Mérida dentro de la Eurorregión EUROACE, integrada por Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.

La iniciativa, liderada por el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) y coordinada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, reunió en la capital extremeña a investigadores de centros tecnológicos, representantes de administraciones regionales y municipales de España y Portugal, así como responsables del sector de la construcción.

La consejera de Educación en funciones, Mercedes Vaquera, enmarcó este proyecto en la línea de trabajo que ya viene desarrollando la Junta en materia de eficiencia energética en colegios e institutos. Según explicó, BioScool responde a tres ejes fundamentales: la eficiencia energética, la climatización de los centros y el impulso al tejido empresarial extremeño, especialmente al vinculado a la construcción.

Subvenciones

En este sentido, Vaquera recordó que en 2024 la consejería lanzó una primera línea de subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en centros educativos gestionados por ayuntamientos, dotada con 9,5 millones de euros, a la que se acogieron 74 centros. Esas intervenciones, señaló, han permitido reducir entre un 40 y un 50 por ciento el consumo energético.

A esa convocatoria se suma una segunda línea de ayudas, ya abierta, por valor de unos 20 millones de euros, con la que se pretende seguir actuando en mejoras de envolvente, iluminación LED, sistemas de aerotermia, sustitución de antiguas calderas e implantación de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. El plazo para solicitar estas ayudas concluye en mayo.

Pero el proyecto BioScool quiere ir más allá de las fórmulas convencionales. El director gerente de Intromac, Raúl Vega, explicó que la meta es incorporar innovación aplicada al confort térmico mediante soluciones basadas en la naturaleza, estrategias bioclimáticas y materiales de cambio de fase, capaces de aportar frescor a los edificios con sistemas pasivos y reducir así la necesidad de recurrir desde primera hora a bombas de calor u otros sistemas mecánicos.

Las propuestas

Entre las posibilidades que se estudiarán figura el aprovechamiento del refrescamiento nocturno y de la brisa de la noche para conservar temperaturas más bajas en el interior de las aulas durante buena parte del día. La idea es que esos materiales y estrategias permitan retrasar el uso intensivo de la climatización, de modo que no sea necesario activar los sistemas convencionales hasta las horas centrales de la jornada, con el consiguiente ahorro energético.

La monitorización y sensorización de los centros educativos, tanto en Extremadura como en Portugal, será una de las claves del proyecto, junto con la participación de la comunidad educativa, para conocer el comportamiento real de los edificios y adaptar mejor las soluciones a cada espacio.

El proyecto, denominado oficialmente ‘Fomento de soluciones bioclimáticas para alcanzar niveles de confort adaptativo y free cooling en edificios’, forma parte del Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) y está financiado principalmente con fondos Feder. En el consorcio participan nueve socios: la Junta, Intromac, Fundecyt-PCTEX, la Diputación de Badajoz, Pymecon, el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro de Portugal, la Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central y municipios portugueses.