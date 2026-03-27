Estos son los horarios de apertura de los supermercados extremeños en Semana Santa
Consulta qué supermercados abren en Jueves Santo y cuáles estarán cerrados el Viernes Santo en Extremadura
La Semana Santa ya está aquí, y con ella, muchos ciudadanos se preparan para los días festivos, que a menudo incluyen cambios en los horarios comerciales. En Extremadura, los supermercados más importantes han adaptado sus horarios para facilitar las compras a los consumidores durante este periodo.
Para los que necesiten hacer sus compras el Jueves Santo (2 de abril), muchos establecimientos han ajustado sus horarios para no dejar desabastecida a la región, pero hay diferencias entre las cadenas. A continuación, mostramos los horarios de apertura de los principales supermercados de Extremadura durante los días de Semana Santa, con especial atención a los dos días de mayor movimiento: Jueves Santo y Viernes Santo.
Mercadona
Mercadona, una de las cadenas más populares en Extremadura, abrirá el Jueves Santo hasta las 15.00 horas. Sin embargo, el Viernes Santo permanece cerrado, como es habitual en este supermercado durante festivos nacionales importantes.
Carrefour
Carrefour también ajusta sus horarios para facilitar las compras durante la Semana Santa. El Jueves y Viernes Santo, la cadena de supermercados abre hasta las 15.00 horas, permitiendo a los clientes hacer sus compras por la mañana y primera hora de la tarde. Carrefour no tiene actividad el resto del día durante esos dos festivos.
Lidl
Lidl tiene un horario algo más extendido para Jueves Santo. Este supermercado abre sus puertas desde las 9.00 hasta las 21.30 horas, por lo que los clientes tendrán casi todo el día para hacer sus compras. En cuanto al Viernes Santo, Lidl permanece cerrado.
Dia
La cadena Dia segue un horario similar al de otros supermercados, abriendo el Jueves Santo de 9.00 a 15.00 horas. Al igual que otros, cierra sus puertas durante el Viernes Santo, lo que limita el acceso para aquellos que necesiten hacer compras urgentes.
SuperCor
SuperCor, el supermercado de El Corte Inglés, abre el Jueves Santo hasta el mediodía, lo que significa que sus clientes disponen de unas pocas horas para realizar sus compras. Este horario más corto es habitual en la cadena durante festivos importantes como el Viernes Santo, cuando también permane cerrado.
Aldi
Aldi es otra de las cadenas que se suma a las aperturas parciales durante la Semana Santa. El Jueves Santo, Aldi abre sus puertas de 9.00 a 15.00 horas, ofreciendo a los clientes la oportunidad de abastecerse antes de los días de cierre. El Viernes Santo, igual que otros supermercados, cierra sus puertas.
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