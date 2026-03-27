Cinco hoteles para hacer turismo de naturaleza y lujo esta Semana Santa en Extremadura

Extremadura se presenta esta Semana Santa como un destino ideal para quienes buscan combinar descanso, paisajes abiertos y alojamientos con encanto. Del Valle del Jerte a La Siberia, pasando por La Vera, la dehesa cacereña o los viñedos de Tierra de Barros, la región ofrece propuestas donde el lujo no está reñido con la naturaleza.

Además, este año la escapada coincide con citas especialmente atractivas, como la Semana Santa de Cáceres, declarada de Interés Turístico Internacional, o la campaña del Cerezo en Flor en el Jerte.

Glamping El Regajo en El Torno

En pleno Valle del Jerte, Glamping El Regajo es un alojamiento 'only adults' concebido para el relax en pareja. El establecimiento está ubicado en una finca privada de 5.000 metros cuadrados y propone una experiencia de desconexión rodeada de cerezos, precisamente en una de las épocas más esperadas del año en el norte extremeño.

Desde la habitación se puede disfrutar de la floración primaveral en todo su esplendor, ya que las fechas del Cerezo en Flor 2026 se extienden del 27 de marzo al 12 de abril.

Glamping El Regajo en El Torno / Booking

Casa Palacio El Trasquilón en Cáceres

La Casa Palacio El Trasquilón, una construcción histórica del siglo XVII, es una opción pensada para quienes quieren alojarse a pocos kilómetros de Cáceres capital y combinar tranquilidad, dehesa y patrimonio.

Entorno natural de la Casa Palacio El Trasquilón / Booking

La Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional, convierte a este enclave, situado junto a la pedanía de Valdesalor, en una base atractiva para acercarse a la ciudad y vivir sus procesiones en su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, después de una ruta senderista por el entorno.

Como curiosidad, la finca conserva varios miliarios recogidos en la Vía de la Plata, que han sido reubicados dentro de la propiedad con la autorización de la dirección general de Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Dos de los miliarios que se conservan. / Web oficial

Reserva Benazaire en La Siberia

Reserva Benazaire, enclavada en Herrera del Duque, es un refugio rural en plena Siberia extremeña. Dispone de habitaciones dobles equipadas con televisión, minibar, aire acondicionado, calefacción y baño privado. Ofrece actividades como senderismo, cicloturismo y piragüismo, y está muy cerca de la playa de Peloche, desde donde se contempla una de las puestas de sol más inolvidables de Extremadura.

Desde el establecimiento se pueden visitar, a pocos kilómetros, los parajes de la Reserva Regional del Cíjara y el atractivo Cerro Masatrigo, declarado Monumento Natural en 2023.

Casa rural Reserva Benazaire en La Siberia / Booking

Lalisea en Taraveruela

Lalisea, en Talaveruela de la Vera, luce la categoría superior de cinco estrellas verdes concedida por la Junta de Extremadura. El alojamiento ocupa una finca de ocho hectáreas y nace de la reconstrucción de un antiguo secadero, con un concepto de casa rural de lujo. Destacan sus jardines, piscina de agua salada, huerto propio y una oferta gastronómica para huéspedes basada en productos locales y de la huerta.

A ello se suma su ubicación: a solo 800 metros del pueblo, entre bosques y montaña, y con habitaciones orientadas al sur, con vistas al valle del Tiétar. Desde aquí, además, es fácil moverse por los grandes iconos de La Vera, como Yuste, sus pueblos históricos o las gargantas naturales.

Laliseda / Booking

Hospedium Hotel A Mar

En Villafranca de los Barros, Hospedium Hotel A Mar es un hotel de cuatro estrellas con 22 habitaciones entre dobles, triples y suites. Su carta de presentación es "un refugio donde el lujo y la naturaleza se encuentran" y pone el acento en la gastronomía, con su restaurante El Tiburón, y en el confort de sus estancias. Este hotel invita a descubrir tanto Villafranca como la Ruta de la Plata y otros recursos de la zona.

Para una escapada de Semana Santa, su localización encaja bien con los planes de enoturismo: la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana destaca la singularidad de este territorio y sus experiencias en bodegas y viñedos visitables.

Una de las habitaciones del Hospedium Hotel A Mar en Tierra de Barros / Booking

Estas cinco propuestas dibujan una Semana Santa muy distinta a la del turismo masivo: noches entre cerezos, dehesas silenciosas, baños de paisaje en La Siberia, fincas cuidadas al detalle en La Vera y escapadas entre vinos en Tierra de Barros. Un mapa de alojamientos para redescubrir Extremadura desde la naturaleza, pero sin renunciar al confort.