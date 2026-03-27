La Junta analiza la modificación del proyecto de la factoría de baterías de Navalmoral

La futura fábrica de baterías de Navalmoral de la Mata vuelve a avanzar en su tramitación administrativa y sobre el terreno. El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, aseguró este viernes que el proyecto “continúa dando pasos” y precisó que, en esta nueva fase, más que de una gigafactoría se puede hablar de una factoría que arrancará con un alcance inicial más reducido, aunque mantiene su desarrollo y sigue adelante con la tramitación prevista.

Según explicó Santamaría, la empresa promotora, AESC, ya ha presentado el proyecto modificado, que se encuentra actualmente en evaluación por parte del área de Sostenibilidad para adaptar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al nuevo diseño de la planta. “Continúa dando pasos”, insistió el consejero, quien señaló además que el cambio plantea una instalación de menor dimensión inicial respecto a la idea original. La clave en este momento es que la empresa ya ha registrado la modificación del proyecto y que la Administración autonómica analiza ahora su encaje ambiental para desbloquear la siguiente fase.

A ese movimiento administrativo se suma el inicio de actuaciones en la parcela donde se levantará la planta. Santamaría destacó que esta misma semana han comenzado las labores de desbroce y limpieza de los terrenos, unos trabajos preliminares que evidencian la voluntad de avanzar en la materialización del proyecto industrial. El arranque de estas tareas sobre el terreno refuerza la sensación de reactivación de una inversión estratégica para el norte de Extremadura, pendiente todavía de los últimos permisos para iniciar la obra.

El consejero remarcó que la construcción podrá comenzar una vez se obtengan tanto la adaptación de la Declaración de Impacto Ambiental como la correspondiente licencia de obra municipal. Preguntado por una fecha concreta para este último permiso, evitó fijar plazos y recordó que el proyecto modificado se presentó “hace poquitos días”, por lo que, dijo, hay que dejar trabajar a los técnicos. La Junta evita por ahora poner calendario a la licencia de obra, aunque mantiene el mensaje de confianza en que la tramitación pueda resolverse sin demoras excesivas.

“Ya se anticipó que posiblemente iba a ser una modificación no sustancial de la Declaración de Impacto Ambiental y esperemos que no tarde mucho; después irá la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Navalmoral”, subrayó Guillermo Santamaría, quien añadió que, una vez superados ambos trámites, “ya podrán comenzarse la construcción de la factoría”.

La información conocida en febrero ya apuntaba a ese redimensionamiento de la iniciativa. Entonces trascendió que AESC había presentado ante la Junta el borrador para modificar la DIA y adecuarla a un proyecto que no solo contempla la producción de baterías para coches eléctricos, sino también líneas destinadas al almacenamiento de energía. Ese replanteamiento, con menos líneas de producción y una estructura diferenciada, abre la puerta a hacer más factible la inversión sin renunciar al objetivo industrial para Navalmoral de la Mata.

Además, la operación permitiría mantener el vínculo con la automoción y, con ello, preservar los 300 millones de euros de subvención obtenidos del PERTE, al tiempo que se exploran nuevas líneas de negocio energético. La empresa ya formalizó también la compra del suelo necesario para el nuevo dimensionamiento de la planta, otro de los pasos relevantes dados en los últimos meses. La combinación entre rediseño industrial, compra de suelo, adaptación ambiental y trabajos previos en la parcela consolida un escenario de renovado impulso para uno de los proyectos más esperados en Extremadura.

En febrero, el propio Santamaría ya defendió que el trámite para lograr el visto bueno de la nueva DIA sería “bastante sencillo” y sin grandes complicaciones, al considerar que el nuevo proyecto tendría un menor impacto y sumaría tecnologías más eficientes desde el punto de vista medioambiental.