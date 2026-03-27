La ONCE lleva a toda España el nombre de la matemática extremeña María Jesús Carro

Badajoz ha puesto este viernes nombre propio a la ciencia en femenino. La matemática María Jesús Carro Rossell protagoniza uno de los cupones de la ONCE con los que la organización quiere sacar del anonimato a investigadoras clave.

La Delegación del Gobierno ha acogido el acto de homenaje a María Jesús Carro, una de las científicas incluidas en la serie Mujeres con Ciencia, impulsada por la organización en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España para visibilizar el papel de las investigadoras en el avance del conocimiento. La iniciativa, lanzada en enero de 2026, contempla 18 cupones dedicados a científicas de referencia y distribuye 5,5 millones de ejemplares por cada edición.

Visiblemente emocionada, la homenajeada ha reconocido que ha vivido el acto con una mezcla de sorpresa, pudor y gratitud. "La verdad es que estoy un poco abrumada, sinceramente", ha confesado. Carro ha explicado que en un primer momento rechazó participar por vergüenza, pero que finalmente aceptó al comprender el verdadero sentido de la propuesta. "No es un reconocimiento personal, es una manera de premiar a todas a las mujeres científicas. Y bueno, me ha tocado a mí y estoy encantada", ha señalado.

La matemática también ha subrayado el tono especialmente cercano del homenaje celebrado en Badajoz. "No me esperaba lo entrañable que ha sido este acto, sinceramente. Se han dicho cosas realmente muy emocionantes y eso es lo que me llevo fundamentalmente", ha admitido.

Una trayectoria unida a Extremadura

Aunque nació en Tánger en 1961, María Jesús Carro ha reivindicado durante su intervención su profundo vínculo con Extremadura y, en especial, con Badajoz. Tras pasar sus primeros años entre Ceuta y Cáceres, residió en la capital pacense desde los 8 hasta los 22 años. "Desde los 8 a los 22 aquí en Badajoz. Luego ya me marché cuando acabé la carrera", ha recordado.

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Extremadura en 1984, desarrolló después una dilatada carrera académica en la Universidad de Barcelona, donde fue catedrática hasta 2019, antes de incorporarse a la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Real Academia de Ciencias desde 2021, su investigación se ha centrado en el Análisis Matemático, con aportaciones destacadas en espacios funcionales, interpolación y teoría de operadores.

Orgullo extremeño

El delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, ha enmarcado este homenaje en la voluntad de dar visibilidad a las mujeres pioneras que abrieron camino en ámbitos tradicionalmente masculinizados. "La idea básicamente es enseñar a esas pioneras, esas mujeres que no tuvieron fácil hace años ser académicas", ha afirmado.

Iglesias ha destacado además el valor simbólico que tiene para la región que una científica con raíces extremeñas protagonice una de las emisiones de esta colección nacional. "Nos llena de orgullo poder enseñar al resto de España que aquí tenemos una científica de altísimo nivel y que realmente nos sentimos orgullosos de ella", ha dicho.

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La serie Mujeres con Ciencia ha seleccionado a una académica por comunidad autónoma, salvo en los casos de Cataluña y Madrid, que cuentan con dos representantes, una fórmula con la que la ONCE y la Real Academia de Ciencias buscan reforzar la presencia pública de las científicas españolas y acercar sus nombres al gran público. En el caso de María Jesús Carro, ese reconocimiento tendrá además un marcado acento extremeño cuando su imagen viaje por todo el país de la mano de millones de cupones.