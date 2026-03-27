ENTREVISTA | Javier Luengo Gerente de Leza Motor EBRO
«Los valores de la escalada encajan muy bien con lo que representa EBRO»
Leza Motor EBRO, pertenece al grupo Antilia, que representa las marcas BMW, MINI, EBRO, MG, NISSAN en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, Badajoz y Cáceres con más de 300 trabajadores, y en constante crecimiento. En la Copa de España de Escalada estará presente con el EBRO s700, uno de los modelos más representativos de la marca
¿Qué supone para Leza Motor EBRO participar como colaborador en una cita deportiva como la Copa de España de Escalada de Cáceres?
Para nosotros es una forma muy bonita de estar presentes en algo que va más allá del deporte. Es un evento nacional que pone a Cáceres y a Extremadura en el mapa de la escalada y del deporte en general, y como empresa de origen extremeño nos gusta apoyar iniciativas que generan actividad, ilusión y movimiento en nuestra tierra.
¿Por qué han decidido vincular la imagen de EBRO a un deporte como la escalada, que transmite valores muy concretos como esfuerzo, superación y sostenibilidad?
Porque esos valores encajan muy bien con lo que representa EBRO. La escalada habla de esfuerzo, de superarse paso a paso y de respeto por el entorno, y creemos que son mensajes muy positivos. Además, es un deporte cada vez más seguido por gente joven y activa, y nos parecía una muy buena forma de conectar con ese público.
Van a exponer uno de sus vehículos durante el campeonato. ¿Qué modelo han elegido y qué quieren mostrar al público con esa presencia?
Vamos a llevar el EBRO s700, uno de los modelos más representativos de la nueva etapa de la marca. Es un SUV moderno, con mucha tecnología, diseño muy cuidado y pensado para el día a día. Lo que queremos es que la gente pueda verlo de cerca, descubrirlo y entender que EBRO ha vuelto con una propuesta muy actual y competitiva.
¿Qué tipo de acciones o sensaciones buscan generar entre los asistentes al acercar la marca EBRO a un evento de estas características?
Sobre todo, cercanía. Queremos que la gente se acerque, pregunte, descubra la marca y tenga una experiencia positiva. Nosotros, como grupo, trabajamos con marcas muy reconocidas como BMW, MINI y MG en Extremadura, y estamos acostumbrados a estar cerca del cliente. Con EBRO queremos hacer exactamente lo mismo.
Desde el punto de vista comercial, ¿qué importancia tiene para EBRO estar presente en eventos que conectan con el territorio y con un público cada vez más diverso?
Es fundamental. Hoy las marcas no solo se conocen en un concesionario, también en la calle, en los eventos y en el día a día de la gente. Participar en iniciativas como esta nos permite acercarnos a un público muy diverso y reforzar esa conexión con el territorio que siempre hemos tenido.
¿Seguirá EBRO apostando por este tipo de colaboraciones ligadas al deporte y a eventos con impacto social y local?
Sí, sin duda. Siempre que haya iniciativas que aporten valor al deporte, a la ciudad o a la región, estaremos encantados de estudiar cómo podemos apoyar. Al final, somos una empresa muy vinculada a Extremadura y creemos que crecer también significa contribuir a que pasen cosas positivas aquí.
- La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
- Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
- La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
- La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
- PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova