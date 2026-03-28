Mercado inmobiliario
La compraventa de vivienda cae un 4,9% en Extremadura y resiste mejor que la media nacional
El precio de la vivienda y los préstamos hipotecarios también retroceden en la región, mientras la creación de nuevas sociedades baja un 5% en comparación con enero de 2025
Según el Centro de Información Estadística del Notariado, la compraventa de viviendas descendió en Extremadura un 4,9% en enero pasado respecto al mismo mes de 2025. Pese a todo, fue un descenso menos intenso que el registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, la caída alcanzó el 11,4%, lo que sitúa a la comunidad extremeña en una posición relativamente más favorable dentro de un contexto general de enfriamiento del mercado residencial.
Precio
La evolución de los precios también refleja una tendencia a la baja en la región, ya que el precio del metro cuadrado cayó un 3,7% en Extremadura en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto del país se produjo un incremento del 9%. Este comportamiento diferencia a la comunidad extremeña de la dinámica nacional y apunta a una mayor contención del mercado inmobiliario autonómico.
Préstamos
En cuanto a la financiación para la compra de vivienda, los préstamos hipotecarios destinados a adquisición de inmuebles bajaron un 5,1% en Extremadura, una caída ligeramente inferior a la media española, que se situó en el 6,8%. Los datos muestran así que, aunque el acceso al crédito también se resiente en la región, el ajuste vuelve a ser algo más moderado que en el resto del país.
Nuevas sociedades
Por último, el informe del Notariado recoge que la constitución de nuevas sociedades en Extremadura registró un descenso del 5%, frente al leve avance del 0,2% anotado en el conjunto de España, lo que evidencia una menor actividad en el ámbito empresarial durante el periodo analizado. Este dato añade otro indicador de desaceleración económica en la comunidad, más allá del comportamiento del mercado de la vivienda.
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