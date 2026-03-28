Descubre esta Semana Santa las Vías Verdes de Extremadura: 170 kilómetros de naturaleza y turismo rural

Semana Santa es una de las mejores épocas del año para planear una escapada por Extremadura. Con temperaturas suaves, paisajes en pleno esplendor y pueblos que invitan a detenerse, las Vías Verdes de la comunidad se presentan como una alternativa perfecta para quienes buscan naturaleza, aire libre y turismo tranquilo. Son antiguas infraestructuras ferroviarias recuperadas para el paseo, el cicloturismo y el disfrute del entorno, y hoy forman una de las grandes propuestas de turismo rural de la región.

Extremadura cuenta con cuatro grandes Vías Verdes que permiten conocer de otra manera algunos de sus paisajes más singulares. En conjunto suman cerca de 170 kilómetros y se han consolidado como una red destacada para quienes desean combinar actividad física, patrimonio y contacto con el medio natural. Además, estos itinerarios continúan siendo una carta de presentación de una comunidad ligada a la naturaleza y al mundo rural.

Gastronomía

Más allá de su valor paisajístico, estos caminos suponen también una oportunidad para acercarse a la gastronomía local, a pequeños municipios con encanto y a espacios naturales de gran riqueza. Son recorridos pensados para avanzar sin prisas, con tramos adaptados a distintos perfiles de visitantes y con opciones tanto para caminantes como para ciclistas.

Uno de los trazados más conocidos es la Vía Verde Ruta de la Plata, en la provincia de Cáceres. Este itinerario sigue parte del antiguo ferrocarril Astorga-Plasencia y discurre por el Valle del Ambroz, atravesando localidades como Casas del Monte, Segura de Toro, Gargantilla, Aldeanueva del Camino, Hervás y Baños de Montemayor. A lo largo de sus cerca de 50 kilómetros, el viajero se encuentra con dehesas, robledales y castañares, además de rincones tan atractivos como Hervás y su entorno natural. Su firme compacto facilita el paso de un público muy amplio, por lo que es una opción muy interesante para una escapada accesible en Semana Santa.

Estación de tren Zorita en la Vía Verde / Wikiloc-Achiper

También en Cáceres destaca la Vía Verde de Monfragüe, una ruta que sirve de puerta de entrada a uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Extremadura. El recorrido, de unos 20 kilómetros, transita entre bosque mediterráneo y dehesa, en un entorno privilegiado para la observación de aves. En este trazado no es raro divisar algunas de las especies más representativas del territorio, como buitres, águilas o cigüeñas. El paseo incluye además elementos muy ligados a la memoria ferroviaria, como la antigua estación de Malpartida, y tramos con pasarelas de madera que permiten disfrutar del paisaje con calma.

Tramo de la Vía Verde de Monfragüe / Wikiloc-Via luti

Entre Cáceres y Badajoz se extiende la Vía Verde de Las Vegas del Guadiana, una de las más largas de la red extremeña. Su recorrido enlaza antiguos tramos ferroviarios y atraviesa municipios como Don Benito, Rena, Villar de Rena, Torviscal, Madrigalejo, Campo Lugar o Navalvillar de la Pela. La ruta cruza dehesas, humedales, cultivos y áreas protegidas de gran interés ambiental, lo que la convierte en una propuesta muy completa para quienes desean unir naturaleza y observación de fauna. A ello se suma la posibilidad de hacer paradas culturales en lugares de interés patrimonial, lo que multiplica su atractivo durante unos días festivos como los de Semana Santa.

La Jayona

La cuarta gran opción es la Vía Verde Mina La Jayona, en la provincia de Badajoz. Con algo más de 30 kilómetros, este camino recorre paisajes de dehesa y cultivos junto a Sierra Morena y permite descubrir uno de los espacios más singulares del sur extremeño: el Monumento Natural Mina La Jayona, una antigua explotación de hierro convertida hoy en un enclave de enorme interés geológico y ambiental. La visita puede completarse con otros atractivos cercanos, como el Parque de Conservación Las Quinientas, en Berlanga, que reúne una notable representación de flora autóctona.

Estas cuatro rutas demuestran que Extremadura ofrece mucho más que destinos convencionales para las vacaciones. Durante Semana Santa, las Vías Verdes se convierten en una invitación a recorrer la región a otro ritmo, entre estaciones abandonadas, dehesas, sierras, aves y pueblos que conservan intacta su esencia. Una forma distinta de viajar, conectar con el paisaje y redescubrir una tierra que sigue teniendo en su naturaleza uno de sus mayores tesoros.