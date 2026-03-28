Extremadura impulsa la conciliación y el liderazgo femenino con políticas reales y eficaces

Durante décadas, el avance de las mujeres en el mercado laboral se ha enfrentado a dos barreras invisibles pero persistentes: los llamados ‘techos de cristal’, que dificultan el ascenso hacia puestos de mayor responsabilidad, y los ‘suelos pegajosos’ que mantienen a muchas trabajadoras ancladas a empleos con menor retribución, estabilidad o posibilidades de promoción.

En Extremadura, romper esas inercias pasa cada vez más por una estrategia clara: facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Las políticas impulsadas en los últimos años por el gobierno autonómico buscan actuar, precisamente, sobre ese punto crítico. El objetivo es doble: permitir que un mayor número de mujeres puedan incorporarse al mercado laboral y favorecer que quienes ya trabajan puedan progresar en su carrera profesional sin que los cuidados supongan un freno estructural.

Conciliación y liderazgo femenino: las políticas que están impulsando el talento de las mujeres en Extremadura / EL PERIÓDICO

La conciliación como palanca para la igualdad

Una de las medidas más recientes ha sido la puesta en marcha de ayudas dirigidas a impulsar la conciliación a través del teletrabajo y la flexibilidad horaria en pequeñas y medianas empresas y en personas trabajadoras autónomas.

En su primera convocatoria, 285 pymes y autónomos de Extremadura se han beneficiado de estas ayudas, que permiten subvencionar hasta 2.500 euros por cada trabajador que haya optado por las fórmulas de teletrabajo o de flexibilidad horaria, con la adaptación de su jornada durante un año. Gracias a este programa, 706 personas han podido mejorar sus condiciones de conciliación familiar y laboral.

Por cada empresa se pueden acoger un máximo de 8 trabajadores, cuatro por cada modalidad (teletrabajo o flexibilidad). Hay empresas que pueden llegar a percibir ayudas de hasta 22.000 euros, ya que se prevé un ingreso adicional de 1.000 por cada una de las dos modalidades, siempre que la presencia de las mujeres en la plantilla de personal sea igual o superior al 50 por ciento.

Estas ayudas partían de un presupuesto inicial de 1 millón de euros, que fue ampliado hasta los 1,8 millones dado la elevada demanda de solicitudes. Esto demuestra que, cada vez son más las empresas que consideran que la conciliación no es solo una cuestión social, sino también un elemento de fundamental para la consolidación de las plantillas y la retención de talento.

No hay que olvidar, que el peso de los cuidados de las familias sigue recayendo principalmente en las mujeres, y que los problemas de conciliación pueden provocar que muchas trayectorias profesionales femeninas se vean interrumpidas, haciendo que el talento de la mujer se pierda.

Conciliación y liderazgo femenino: las políticas que están impulsando el talento de las mujeres en Extremadura / EL PERIÓDICO

Ayudas a la contratación de personal doméstico

Ir cada mañana a trabajar, realizar viajes profesionales, alargar reuniones… no es fácil si no tienes garantizado el cuidado de las personas que más quieres y que, por su edad, o por sus condiciones físicas dependen de ti y de tus cuidados.

Por ello, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha mejorado las bases de las ayudas destinadas a fomentar la contratación o el mantenimiento de personas empleadas de hogar para el cuidado de menores, hasta los 14 años, o familiares con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que convivan en el núcleo familiar.

Estas subvenciones pueden llegar a cubrir, aproximadamente, el 75 % de las bases de cotización, con cuantías que oscilan entre 222 y 1.100 euros mensuales, dependiendo de las horas contratadas. Cuentan con una dotación presupuestaria de 600.000 euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus y, podrían beneficiar a un alto número de familias.

El impacto de estas medidas es doble. Por un lado, facilitan que muchas mujeres puedan mantener o recuperar su actividad laboral y, por otro, contribuyen a generar empleo en el sector de los cuidados, sobre todo, entre personas en situación de vulnerabilidad, lo que las hace muy interesantes y claves en el desarrollo económico del medio rural. De hecho, las ayudas se incrementan en un 5 por ciento si la contratación la realiza alguien que resida en un municipio con menos de 5.000 habitantes.

Ayudas universales para guarderías a menores de 1 a 3 años

Si hay una medida de conciliación que ha tenido un gran impacto y un alto número de solicitudes han sido las ayudas de 200 euros para costear los gastos de guarderías, tanto públicas como privadas, a menores de 1 a 3 años. De estas ayudas, que conceden la Consejería de Educación y la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, se han beneficiado alrededor de 5.400 niñas y niños, cifra que se incrementará con los que ingresen en segundo plazo de matriculación, abierto actualmente para las guarderías privadas que no pertenecen a la red de la Consejería de Educación. El objetivo es ampliar estas ayudas al tramo de edad de 0 a 1 años.

Ludotecas y programas de ocio y tiempo libre

Igual de importante el Programa Concilia Extremadura, aprobado en Consejo de Gobierno hace unos días, por el que se destinarán 9,1 millones de euros del Plan Corresponsables, cofinanciado por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura, para costear a los ayuntamientos la celebración de actividades de ocio y tiempo libre en horarios y días no lectivos, y así facilitar la conciliación a las familias con hijas e hijos de entre 2 y 14 años.

Tanto las ayudas, como los proyectos de ocio serán desarrollados por los ayuntamientos y entidades locales, y podrán acceder a ellas la totalidad de los más de 400 municipios y entidades menores de Extremadura.

Este año, como novedad, no solo podrán participar de estas actividades los menores de entre 2 y 14 años que residan en cualquier localidad de la región o estén pasando unos días en ella, sino también jóvenes de hasta 21 años que presenten algún tipo de discapacidad. Para ello, se ha ampliado el perfil de las personas que podían optar a los trabajos de directores y monitores para, precisamente, poder contratar a profesionales con los conocimientos necesarios para poder atender a los participantes con necesidades especiales.

La conciliación y la proyección profesional de las mujeres, objetivo común a todas las consejerías Las políticas de conciliación y la lucha contra los suelos pegajosos y techos de cristal no han estado única y exclusivamente relegadas a la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. La Junta de Extremadura consciente de la importancia de la igualdad, ha hecho de ella una necesidad transversal a todo el gobierno, haciendo a cada consejería responsable de promover políticas que lleven a ella. Es importante el esfuerzo que se está haciendo desde el SEPAD con el programa Respiro Familiar para personas cuidadoras habituales no profesionales que, desde 2025, llega a la totalidad de los municipios y entidades locales menores de Extremadura. Un significativo avance, ya que antes los servicios del programa llegaban solo a las 48 localidades con más de 4.000 habitantes. El presupuesto ha pasado de 1 a 1,5 millones de euros, y las personas beneficiarias prácticamente se han triplicado hasta llegar a cerca de 80. Igualmente, hay que destacar la labor de sensibilización que están haciendo la Consejería de Agricultura para lograr que cada día aumente el número de mujeres titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que, actualmente, son un 29 por ciento. Por su parte, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, consciente de los beneficios de llevar la igualdad a las empresas, ha realizado un gran esfuerzo promoviendo los planes de igualdad dentro de las empresas que tienen más de 50 trabajadores, ayudándolas a cumplir con la obligación que tienen por mandato legal de contar con dichos planes. Extremadura tiene un total de 342 con más de 50 trabajadores y, por lo tanto, con la obligación de contar con planes de igualdad. El trabajo realizado por la Junta, desde 2023, ha logrado que se pase de tener 127 empresas con planes, a un total de 223, en 2025. Es decir, si antes contaban con ellos el 30 por ciento de las empresas con obligación de tenerlos, ahora son un 65 por ciento, las que cuentan con un documento donde se recoge el marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Es importante destacar, igualmente, el impulso que se le ha dado al empleo y al emprendimiento femenino. Entre 2023 y 2025, 10.000 mujeres han dejado de estar en la lista de desempleadas y 1.000 han puesto en marcha sus proyectos empresariales como autónomas, consolidando así el papel de las mujeres en la actividad económica regional. El convencimiento de la Junta de Extremadura de que este objetivo tiene que ser común a todas las áreas de gobierno y que se debe mantener en el tiempo en todas sus políticas, es el camino que permitirá que muchas mujeres de Extremadura nunca más tengan que decir que no tuvieron las mismas oportunidades para crecer profesionalmente y llegar tan lejos como han querido.El Gobierno Autonómico apoyará, sin duda, cualquier medida destinada a romper desigualdades.