Irene de Miguel califica de "vendepatrias" a quienes defienden la continuidad de Almaraz por el uranio de Putin

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha presentado y moderado este sábado la jornada “Mujeres por un modelo energético sostenible”, en el que han participado Carmen Ibarlucea de Foro Extremeño Antinuclear, Cristina Rois de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cristina Cano, concejala de Unidas por Navalmoral y Paca Blanco de Ecologistas en Acción.

De Miguel ha defendido la necesidad de “afrontar otro modelo energético más sostenible y más respetuoso con los territorios y con sus gentes”. La portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que esto “parte por una planificación ordenada donde se priorice la energía renovable, pero la energía que está en manos de la ciudadanía y no en manos de estas grandes multinacionales que llevan décadas haciéndose oro en Extremadura y dejándonos aquí solamente migajas y residuos nucleares”.

Guerra de Irán

Para Irene de Miguel este tema es “muy necesario y muy urgente de afrontar, sobre todo viendo que estamos sumidos ahora mismo en una crisis energética fruto de la guerra en Irán”. Y ha reclamado “medidas a medio o largo plazo, no sólo a corto plazo, como las que ha planteado el gobierno estatal, para afrontar un modelo que tiene que ser más sostenible”.

Además, la protavoz de Unidas por Extremadura ha reclamado el cierrre de Almaraz “porque no es una energía ni limpia ni segura, y porque ha sido un fraude para Extremadura”. Para Irene de Miguel “Extremadura debería de ser un polo energético donde florecieran muchísimas industrias, al calor de la producción energética que tenemos, y es todo lo contrario”.

De Miguel en el encuentro. / Cedida a El Periódico

“Lo que no podemos es seguir siendo el patio trasero, el lugar donde se entierran los residuos radiactivos que son generados por una electricidad que se va fuera, que genera riqueza fuera, y cuyos impuestos de estas grandes empresas se van fuera”, ha denunciado De Miguel que ha asegurado que “continuar Almaraz por una cuestión de soberanía energética es una falacia también, porque el uranio se lo estamos comprando al señor Putin”.

En este sentido Irene de Miguel ha calificado de “vendepatrias” a quienes defienden la continuidad de Almaraz porque “depender de energías que a su vez dependen de recursos que están fuera de nuestras fronteras, como es la energía nuclear, nos convierte en estar supeditados y secuestrados por estos países al final y al cabo”.

Para finalizar, Irene de Miguel ha defendido la necesidad de “afrontar otro modelo energético que realmente revierta en nuestra tierra y que genere beneficios directos en su población y en el territorio. Y esto pasa por cerrar Almaraz”, ha dicho.