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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa

El PP y Vox avanzan la negociación en Extremadura, pero descartan un acuerdo antes de Semana Santa / Vox Extremadura

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura, campo de pruebas del nuevo equilibrio PP-Vox en España

La formación de Santiago Abascal exige 11 puntos imprescindibles para el acuerdo, que incluyen medidas sobre seguridad, vivienda, impuestos y la agenda política, con dudas sobre su encaje legal

Miguel Ángel Morales denuncia la falta de financiación suficiente para las administraciones locales en Cáceres

La jornada organizada por la Diputación de Cáceres aborda la necesidad de reformular las reglas fiscales para que los ayuntamientos y diputaciones puedan responder a las necesidades de los ciudadanos

Cáceres, lista para vibrar con la Copa de España de Escalada

La Copa de España de Escalada reunirá este fin de semana a más de 300 deportistas en el rocódromo ‘Alberto Ginés’ en una doble competición de bloque y velocidad. Este evento refuerza a Cáceres como uno de los epicentros deportivos de España en esta disciplina

Los padres de los niños de dos años que salieron solos de su colegio en Badajoz denuncian el caso en comisaría

El abogado de una de las familias afectadas subraya que el hecho de que finalmente no ocurriera una tragedia no rebaja la importancia de lo sucedido

Piden que se aclare qué falló en la hora del recreo y temen que una situación así vuelva a repetirse

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Arranca la Semana Santa en Extremadura con sol y sin sobresaltos en el cielo

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