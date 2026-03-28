Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La formación de Santiago Abascal exige 11 puntos imprescindibles para el acuerdo, que incluyen medidas sobre seguridad, vivienda, impuestos y la agenda política, con dudas sobre su encaje legal

La jornada organizada por la Diputación de Cáceres aborda la necesidad de reformular las reglas fiscales para que los ayuntamientos y diputaciones puedan responder a las necesidades de los ciudadanos

La Copa de España de Escalada reunirá este fin de semana a más de 300 deportistas en el rocódromo ‘Alberto Ginés’ en una doble competición de bloque y velocidad. Este evento refuerza a Cáceres como uno de los epicentros deportivos de España en esta disciplina

El abogado de una de las familias afectadas subraya que el hecho de que finalmente no ocurriera una tragedia no rebaja la importancia de lo sucedido

Piden que se aclare qué falló en la hora del recreo y temen que una situación así vuelva a repetirse

Noticias relacionadas

El precio de la vivienda y los préstamos hipotecarios también retroceden en la región, mientras la creación de nuevas sociedades baja un 5% en comparación con enero de 2025