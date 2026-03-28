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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura, campo de pruebas del nuevo equilibrio PP-Vox en España
La formación de Santiago Abascal exige 11 puntos imprescindibles para el acuerdo, que incluyen medidas sobre seguridad, vivienda, impuestos y la agenda política, con dudas sobre su encaje legal
Miguel Ángel Morales denuncia la falta de financiación suficiente para las administraciones locales en Cáceres
La jornada organizada por la Diputación de Cáceres aborda la necesidad de reformular las reglas fiscales para que los ayuntamientos y diputaciones puedan responder a las necesidades de los ciudadanos
Cáceres, lista para vibrar con la Copa de España de Escalada
La Copa de España de Escalada reunirá este fin de semana a más de 300 deportistas en el rocódromo ‘Alberto Ginés’ en una doble competición de bloque y velocidad. Este evento refuerza a Cáceres como uno de los epicentros deportivos de España en esta disciplina
Los padres de los niños de dos años que salieron solos de su colegio en Badajoz denuncian el caso en comisaría
El abogado de una de las familias afectadas subraya que el hecho de que finalmente no ocurriera una tragedia no rebaja la importancia de lo sucedido
Piden que se aclare qué falló en la hora del recreo y temen que una situación así vuelva a repetirse
La compraventa de vivienda cae un 4,9% en Extremadura y resiste mejor que la media nacional
El precio de la vivienda y los préstamos hipotecarios también retroceden en la región, mientras la creación de nuevas sociedades baja un 5% en comparación con enero de 2025
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
- La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco