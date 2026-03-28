Empresarios
Peinado (Creex) denuncia la "chapuza" de incluir en el Real Decreto por la guerra la prohibición de EREs y despidos, coartando la libertad empresarial
El secretario general de Creex, Javier Peinado, critica que el Real Decreto sobre medidas para paliar la guerra en Ucrania sea insuficiente, ya que deja lagunas y aprovecha para incluir asuntos ajenos a la situación actual.
El Real Decreto sobre medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, impulsado por el Gobierno y aprobado esta semana en el Congreso, es, a juicio de CREEX, necesario pero insuficiente, ya que deja muchas lagunas, además de aprovechar para colar cuestiones que nada tienen que ver con el tema.
Según ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, los parches que se incluyen no van a evitar el daño al tejido productivo, ya que se limitan a ciertos sectores, como las ayudas directas al transporte, agricultura y ganadería “cuando esto afecta a todos los sectores, porque es una cadena que impacta en los costes de todos”.
Como ejemplo, cita que se bonifica el combustible sólo a estos sectores “¿y qué pasa con las empresas que tienen vehículos de mercancías propias, con tantos consumos y costes como quienes llevan las mercancías de terceros?”.
Referentes
Peinado ha recordado que desde Creex y sus referentes nacionales CEOE y Cepyme se ha exigido reiteradamente la deflactación del IRPF “algo que se vuelve de nuevo imprescindible en un escenario inflacionista, pero parece que prima la voracidad recaudatoria sobre el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos y las empresas”.
Por otro lado, el dirigente empresarial ha puesto el dedo en la llaga con la “chapuza” y el oportunismo que supone colar de rondón en el Decreto asuntos que nada tienen que ver, como la prohibición de hacer EREs o despidos: “esto es coartar la libertad empresarial, y aprovechar que se van a dar limosnas para obligar a mantener estructuras, aunque esto conduzca a la inviabilidad de la empresa”.
Igualmente, ha criticado el disparate y la incoherencia que supone que el Decreto, pese a lo dicho luego por Pedro Sánchez, incluya medidas para acelerar el cierre de la central de Almaraz: “estamos ante una crisis energética de gran impacto en los combustibles fósiles, y en lugar de reforzar las fuentes alternativas, se cuela justo lo contrario”.
Finalmente, Peinado lamenta que no se haya aprovechado para reforzar y blindar el tejido productivo ante la crisis, y se haya optado por medidas que, o no alcanzan, o lo debilitan.
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Problemas graves de seguridad obligan a precintar las gradas del Recinto Hípico en Cáceres
- La avenida de Cáceres con el aire de La Castellana, Alcalá y la Gran Vía de Madrid
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- Tres nuevas vías rápidas para mejorar la conexión por carretera y combatir la despoblación en el norte de Extremadura
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco