Extremadura arranca otra temporada de alergias sin la red de medición de polen activa

Llega otra primavera complicada para los alérgicos extremeños y un año más no podrán conocer al detalle los niveles de polen que les rodean a tiempo real en las principales ciudades de Extremadura. Hace ya seis años que se acabó la financiación regional para el proyecto que desarrollaba el Grupo de Investigación de Aerobiología de la Universidad de Extremadura, AeroUex, logrado por concurrencia competitiva, y desde entonces los captadores colocados estratégicamente para cubrir toda la región no recogen partículas que luego se traducían en el microscopio en información semanal sobre la evolución de los niveles de polen en la comunidad.

Era una información pública valiosa para la investigación, para la sociedad, y especialmente para las miles de personas que padecen alergias primaverales en la comunidad (el 20% de la población extremeña), que hasta 2020 incluso recibían en sus móviles la información actualidad de la cantidad y el tipo de polen que les rodea en ese momento vía SMS para saber si podían salir a la calle en un periodo concreto o debían limitar la exposición. Eran datos abiertos que se actualizaban en la web de AeroUEx y en sus redes sociales con un buen seguimiento.

La red aerobiológica extremeña comenzó a funcionar en 1993 con un primer captador instalado en Badajoz y tuvo un fuerte impulso con otro proyecto competitivo financiado por la Junta que se extendió entre 2017 y 2020. En esa época se instalaron las estaciones de captación en Cáceres, Plasencia, Don Benito y Zafra. Y ahí continúan todas, porque los receptores siguen físicamente en sus ubicaciones, pero no hay fondos para ponerlos en marcha, es decir, para contratar personal que permita procesar las muestras que captan los receptores a través del microscopio. Por eso, desde el grupo de investigación llevan años pidiendo a la Junta una financiación estable (que estima en unos 30.000 euros al año para una contratación) para reactivar este servicio para la ciudadanía con el objetivo de ofrecer datos cuantitativos de referencia y de que Extremadura tenga los servicios con los que cuentan otras comunidades el país, como Madrid, Galicia, Castilla y León... Y así lo expuso hace apenas unas semana el investigador principal del grupo de Aerobiología de laUEx, el catedrático Santiago Fernández Rodríguez, a la consejera de Salud, Sara García Espada.

Fernández, que lleva en este grupo desde los inicios, insiste en que el problema no está en los equipos, sino en la ausencia de recursos para mantener el trabajo técnico y humano que permite transformar las muestras en información útil para la ciudadanía. «Nosotros ahora mismo en el grupo de investigación no tenemos financiación para mantener la red de captadores que tenemos en Extremadura», señala Fernández, miembro también de la Red Española de Aerobiología y de la Sociedad Española de Aerobiología (AEA).

Sin esta red activa, la consecuencia más inmediata es que Extremadura no dispone ahora mismo de datos cuantitativos actualizados sobre polen, una información especialmente demandada con la llegada de la primavera, aunque Fernández recuerda que el polen no es solo un problema de esta estación, sino que se da todo el año. Actualmente la única actividad que se mantiene es en el captador de Zafra y por la iniciativa individual de compañero del grupo de investigación de la UEx, un médico alergólogo, al que le analizan las muestras en Cádiz de forma desinteresada.

El problema de base, explica, está en un vacía legal:la normativa estatal obliga a informar sobre la calidad del aire de origen inorgánico (de contaminantes vinculados al tráfico o a calefacciones entre otros), pero no incluye de forma expresa la información aerobiológica relativa a polen y esporas. «Y como no es obligado, pues las comunidades no lo pagan», resume para describir, según su criterio, la lógica con la que actúan algunas administraciones como la extremeña.

Y en este sentido, el investigador explica que desde la AEA se han movido también en el plano estatal y ya ha mantenido contactos en Madrid para tratar de impulsar un cambio legislativo que dé cobertura nacional a este tipo de redes. El pasado noviembre Fernández acudió al Congreso y ahora esperan hacerlo también al Senado con el objetivo de que algún partido político promueva una reforma legal que permita consolidar estas redes en todas las comunidades.

La inactividad de la red coincidice en un momento de cambios para el propio grupo de investigación, en pleno relevo generacional tras la jubilación de sus principales miembros. «Estamos en el grupo en una fase de transición», señala Fernández, que lidera el equipo formado por otras dos alergólogas por el momento y que está dispuesto a seguir reclamando que Extremadura tenga el servicio que ha tenido durante año y con el que cuentan varias regiones.