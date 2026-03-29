Primavera en la comunidad
Extremadura arranca otra temporada de alergias sin la red de medición de polen activa
A diferencia de otras regiones, Extremadura ya no cuenta con la red aerobiológica de la que disponía para informar a los alérgicos tras acabar el proyecto de la UEx en 2020
Llega otra primavera complicada para los alérgicos extremeños y un año más no podrán conocer al detalle los niveles de polen que les rodean a tiempo real en las principales ciudades de Extremadura. Hace ya seis años que se acabó la financiación regional para el proyecto que desarrollaba el Grupo de Investigación de Aerobiología de la Universidad de Extremadura, AeroUex, logrado por concurrencia competitiva, y desde entonces los captadores colocados estratégicamente para cubrir toda la región no recogen partículas que luego se traducían en el microscopio en información semanal sobre la evolución de los niveles de polen en la comunidad.
Era una información pública valiosa para la investigación, para la sociedad, y especialmente para las miles de personas que padecen alergias primaverales en la comunidad (el 20% de la población extremeña), que hasta 2020 incluso recibían en sus móviles la información actualidad de la cantidad y el tipo de polen que les rodea en ese momento vía SMS para saber si podían salir a la calle en un periodo concreto o debían limitar la exposición. Eran datos abiertos que se actualizaban en la web de AeroUEx y en sus redes sociales con un buen seguimiento.
La red aerobiológica extremeña comenzó a funcionar en 1993 con un primer captador instalado en Badajoz y tuvo un fuerte impulso con otro proyecto competitivo financiado por la Junta que se extendió entre 2017 y 2020. En esa época se instalaron las estaciones de captación en Cáceres, Plasencia, Don Benito y Zafra. Y ahí continúan todas, porque los receptores siguen físicamente en sus ubicaciones, pero no hay fondos para ponerlos en marcha, es decir, para contratar personal que permita procesar las muestras que captan los receptores a través del microscopio. Por eso, desde el grupo de investigación llevan años pidiendo a la Junta una financiación estable (que estima en unos 30.000 euros al año para una contratación) para reactivar este servicio para la ciudadanía con el objetivo de ofrecer datos cuantitativos de referencia y de que Extremadura tenga los servicios con los que cuentan otras comunidades el país, como Madrid, Galicia, Castilla y León... Y así lo expuso hace apenas unas semana el investigador principal del grupo de Aerobiología de laUEx, el catedrático Santiago Fernández Rodríguez, a la consejera de Salud, Sara García Espada.
Fernández, que lleva en este grupo desde los inicios, insiste en que el problema no está en los equipos, sino en la ausencia de recursos para mantener el trabajo técnico y humano que permite transformar las muestras en información útil para la ciudadanía. «Nosotros ahora mismo en el grupo de investigación no tenemos financiación para mantener la red de captadores que tenemos en Extremadura», señala Fernández, miembro también de la Red Española de Aerobiología y de la Sociedad Española de Aerobiología (AEA).
Sin esta red activa, la consecuencia más inmediata es que Extremadura no dispone ahora mismo de datos cuantitativos actualizados sobre polen, una información especialmente demandada con la llegada de la primavera, aunque Fernández recuerda que el polen no es solo un problema de esta estación, sino que se da todo el año. Actualmente la única actividad que se mantiene es en el captador de Zafra y por la iniciativa individual de compañero del grupo de investigación de la UEx, un médico alergólogo, al que le analizan las muestras en Cádiz de forma desinteresada.
El problema de base, explica, está en un vacía legal:la normativa estatal obliga a informar sobre la calidad del aire de origen inorgánico (de contaminantes vinculados al tráfico o a calefacciones entre otros), pero no incluye de forma expresa la información aerobiológica relativa a polen y esporas. «Y como no es obligado, pues las comunidades no lo pagan», resume para describir, según su criterio, la lógica con la que actúan algunas administraciones como la extremeña.
Y en este sentido, el investigador explica que desde la AEA se han movido también en el plano estatal y ya ha mantenido contactos en Madrid para tratar de impulsar un cambio legislativo que dé cobertura nacional a este tipo de redes. El pasado noviembre Fernández acudió al Congreso y ahora esperan hacerlo también al Senado con el objetivo de que algún partido político promueva una reforma legal que permita consolidar estas redes en todas las comunidades.
La inactividad de la red coincidice en un momento de cambios para el propio grupo de investigación, en pleno relevo generacional tras la jubilación de sus principales miembros. «Estamos en el grupo en una fase de transición», señala Fernández, que lidera el equipo formado por otras dos alergólogas por el momento y que está dispuesto a seguir reclamando que Extremadura tenga el servicio que ha tenido durante año y con el que cuentan varias regiones.
Un polen primaveral más tardío pero con altas concentraciones
Sin la red extremeña de aerobiología activa, conocer las previsiones o los umbrales de polen que se dan en cada territorio es complejo. Se pueden hacer estimaciones con la simple observación de árboles y plantas y también a través de una herramienta de la Asociación Española de Alergología, con la que informa de la cantidad de distintos pólenes en cada provincia, pero de forma generalizada. Así, de este modos, según los últimos datos extraídos de polenes.com, solo hay un polen que supera el nivel máximo de alerta:Urticaceaes en Cáceres, con una concentración de 24 gramos por metro cúbico.
A través de la observación fenológica también se pueden realizar previsiones, como realiza ahora el catedrático Santiago Fernández tras varios años sin la red de aerobiología activa en la comunidad. A su juicio, las abundantes lluvias del otoño y el invierno de entrada supone un retraso en la llegada del polen primaveral, y no descarta que sea una temporada más intensa que otras primaveras si la meteorología acompaña. «Es previsible que haya más concentraciones, pero hay que ver la meteorología que viene en abril», afirma. De entrada, la temporada de alergias viene más tardía de lo habitual. El escenario previo de lluvias, acompañadas de unas temperaturas ligeramente por encima de lo normal ha provocado un retraso en especies que en otras fechas ya habrían completado buena parte de su ciclo. Entre los ejemplos citados, ha mencionado el plátano de sombra y el ciprés en las ciudades y, sobre todo, la encina, uno de los tipos polínicos más característicos de Extremadura, junto a las gramíneas y el olivo. «Ahora todavía estamos casi empezando», resume.
En principio, un inicio tardío de la floración suele ir acompañado también de un final igualmente retrasado. Sin embargo, todo dependerá de la climatología de las próximas semanas, ya que esa pauta puede cambiar si llegan episodios de calor intenso y falta de lluvias porque esas condiciones podrían acortar el periodo principal de polinización. Con ese escenario, Extremadura encara una primavera que llega algo más tarde de lo habitual, pero que todavía deja abiertas muchas incógnitas.
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