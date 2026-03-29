Extremadura: Entre paisajes únicos y celebraciones que emocionan

En un momento en el que el viajero busca algo más que un destino, Extremadura emerge como una respuesta serena y poderosa. Aquí, el lujo no se exhibe: se siente. Está en el silencio de una dehesa centenaria, en el tiempo recuperado para caminar sin prisa, en el cielo limpio que invita a mirar hacia arriba, en una mesa donde el producto tiene nombre propio y en la emoción de una tradición que sigue viva. Extremadura ha encontrado en el llamado lujo silencioso una forma natural de mostrarse al mundo: sin artificios, sin estridencias y sin renunciar a nada esencial.

La base de este modelo turístico es la autenticidad. Frente a la ostentación superficial y al ritmo acelerado de otros destinos, la región propone conexión profunda con el entorno, cultura local, tranquilidad y experiencias únicas y personalizadas. Aquí la exclusividad no se mide en el ruido, sino en el privilegio de estar en lugares donde todavía se puede escuchar el paisaje. Por eso Extremadura encaja con tanta fuerza en esta nueva forma de viajar: porque ofrece naturaleza, patrimonio, gastronomía y calma sin necesidad de imposturas.

Cerezos en flor, Valle del Jerte. / TURISMO DE EXTREMADURA

Llega la primavera

Y pocas estaciones expresan mejor esa promesa que la primavera. Es entonces cuando Extremadura despliega una de sus imágenes más evocadoras. El Valle del Jerte, reconocido en 2025 con el Premio Nacional de Turismo al mejor destino rural y de naturaleza, resume como pocos esa idea de belleza compartida con sosiego. A ello se suma la DOP Cereza del Jerte, uno de los grandes emblemas gastronómicos extremeños, vinculada a un territorio donde el paisaje, la identidad y el producto forman un todo inseparable. La primavera extremeña no solo se contempla: se recorre, se saborea y se vive con otra cadencia.

Desaceleración

Ese es uno de los grandes valores de Extremadura como destino de interior: permite desacelerar. El viajero puede desconectar del estrés y reconectar con lo auténtico en una región que presume de una de las naturalezas mejor conservadas y diversas del sur de Europa. Hay más de 50 espacios naturales protegidos y cuatro con sello Unesco: Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional, La Siberia y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. A ese mapa se suman enclaves como la Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte, o el paisaje protegido de Monte Valcorchero, en Plasencia, además de una dehesa que supera el millón de hectáreas y constituye una de las grandes señas de identidad extremeñas.

En esa naturaleza sin estridencias cabe también otro tipo de lujo: el de la contemplación. Extremadura ha hecho de la observación de fauna, flora y estrellas una experiencia de alto valor. La escasa contaminación lumínica y las condiciones meteorológicas favorecen el astroturismo, con destinos certificados Starlight como Monfragüe, Alqueva y Las Hurdes. También la observación de aves forma parte de esa excelencia tranquila: la región está considerada uno de los mejores destinos europeos para el turismo ornitológico y ha sido pionera en España en la creación de un club de producto especializado. En Extremadura, mirar despacio sigue siendo una forma de viajar.

Semana Santa de Cáceres © Turismo de Extremadura / TURISMO EXTREMADURA

Una Semana Santa que condensa la dimensión íntima y monumental del territorio

Pero si la primavera trae paisaje, también trae emoción. Las Semanas Santas extremeñas condensan como pocas celebraciones la dimensión íntima y monumental de este territorio. Destacan como citas internacionales Semana Santa de Cáceres y la Semana Santa de Mérida, dos celebraciones en las que la piedra, la historia y el recogimiento multiplican la experiencia del visitante. A ellas se suma el impulso reciente de otras celebraciones: en 2025 la Semana Santa de Badajoz obtuvo la declaración de Interés Turístico Internacional y la de Plasencia fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Extremadura cuenta en total con 71 fiestas de interés turístico, 13 nacionales y 5 internacionales, una cifra que habla del peso de sus tradiciones como motor de atracción cultural y turística.

La Semana Santa, en ese contexto, no aparece solo como una agenda de actos, sino como una manera de entrar en la identidad de la región. Porque Extremadura conserva tradiciones que no han sido rebajadas a postal. Siguen teniendo verdad. Siguen hablando del territorio, de su memoria y de su gente. Eso conecta de forma directa con el lujo silencioso: el de vivir experiencias culturales sin prisas, en escenarios patrimoniales de enorme valor y sin la sensación de saturación que domina otros grandes enclaves turísticos.

La cultura, de hecho, es uno de los grandes pilares de esa propuesta. Extremadura reúne un legado que atraviesa la Prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Cáceres, Mérida y el Monasterio de Guadalupe son Patrimonio Mundial de la Unesco; Yuste es Patrimonio Europeo; y Guadalupe fue distinguido en 2022 por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores destinos rurales del mundo.

Rutas gastronómicas. / TURISMO DE EXTREMADURA