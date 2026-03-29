«Es fundamental escuchar a la generación que sale y dar confianza a la que entra, buscando la profesionalización sin perder los valores que les hicieron grandes»

Bravo Hostelería es una empresa muy conocida ya en Extremadura y, especialmente, ligada a Cáceres, pero ¿cómo nace el proyecto?

Nuestra empresa nace en septiembre de 1986 con la apertura del Restaurante El Puchero en la Plaza Mayor de Cáceres. Fue una iniciativa de nuestros padres, José Antonio y Nandi, quienes comenzaron con un equipo de 12 personas y una visión clara de servicio de calidad. Lo que empezó como un restaurante familiar creció rápidamente, expandiéndose a locales en Virgen de la Montaña y, posteriormente, a una ambiciosa instalación en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Hoy somos un grupo diversificado con marcas como Catering San Jorge, Pastelería La Guinda, Castillo de la Arguijuela y Bravo Catering con más de 100 personas.

En el caso de las empresas familiares, muchas veces todo comienza con una iniciativa muy personal, ¿cómo ha influido la familia en la identidad y el crecimiento del negocio?

La familia es el corazón de nuestra identidad; el negocio no se entiende sin el vínculo que nos une. Nuestros padres no solo fundaron una empresa, sino que construyeron un proyecto de vida donde nos integramos todos los hermanos desde el inicio. Esta influencia familiar se refleja en la cercanía con el cliente y en una toma de decisiones valiente y ágil. El crecimiento ha sido posible gracias a que compartimos una visión común, donde el éxito del grupo está por encima de las individualidades, manteniendo siempre la esencia de aquel primer Puchero de 1986.

¿Qué valores de la primera generación siguen presentes hoy en la empresa?

Los valores de diálogo, esfuerzo y, sobre todo, la valentía para afrontar retos siguen siendo nuestros pilares fundamentales. Nuestros padres nos enseñaron que la hostelería requiere una vocación de servicio absoluta y una mejora continua de la calidad. Pero su mayor legado fue reunir a un equipo de hermanos muy sólido, capaz de dialogar y decidir juntos. Esa unidad y el valor para invertir en momentos de incertidumbre son los valores que guían hoy la gestión de nuestras marcas.

El relevo generacional es uno de los momentos más importantes para cualquier empresa familiar. ¿Cómo se ha vivido ese proceso dentro de Bravo Hostelería?

El relevo se ha vivido como una transición natural y progresiva, basada en la confianza y el respeto mutuo. Nuestros padres supieron darnos autonomía para liderar diferentes áreas del negocio mientras ellos mantenían su papel de referentes éticos y estratégicos. El diálogo constante entre los hermanos ha sido la clave para que el proceso no generara fricciones, sino que fortaleciera la estructura de la empresa. Hemos pasado de ser una empresa de fundadores a una sociedad de hermanos donde cada uno aporta su especialización para profesionalizar la gestión del grupo.

Como miembro de la segunda generación de Bravo Hostelería ¿Qué ha supuesto asumir la responsabilidad del negocio familiar?

Asumir la responsabilidad ha sido un reto apasionante que conlleva un gran compromiso con el legado recibido y con las más de 100 familias que hoy dependen de nosotros. Ha supuesto la necesidad de profesionalizar procesos, obtener certificaciones de calidad y diversificar el negocio hacia sectores como el sociosanitario y la alta pastelería. Es un equilibrio constante entre honrar la tradición del Restaurante El Puchero y aplicar técnicas modernas de gestión que aseguren la viabilidad del grupo Bravo Hostelería en un mercado global y altamente competitivo.

¿Cómo estáis trabajando el relevo a la tercera generación?

Estamos trabajando el relevo con mucha anticipación y planificación. Queremos que la tercera generación se incorpore por vocación y capacidad, no por obligación. Sin forzar sus deseos, para ello fomentamos su formación externa y su conocimiento gradual de todas las áreas de la empresa, desde la cocina central hasta la gestión de eventos en el Castillo de la Arguijuela. El objetivo es que reciban una empresa sólida, completa o diversificada pero profesionalizada con valores de unidad familiar totalmente consolidados.

¿Cómo se equilibra el vínculo familiar con la gestión profesional de la empresa?

El equilibrio se logra delimitando claramente los roles y utilizando órganos de gobierno profesionales. Cada hermano tiene un área de responsabilidad específica (dirección general, comercial, Recursos Humanos, operaciones, etcétera), lo que evita interferencias en el día a día. El diálogo es nuestra herramienta principal para separar los temas familiares de los empresariales o unirlos cuando sea necesario. Además, la participación en programas como Releva nos ayuda a objetivar la gestión y a implementar protocolos que garantizan que las decisiones se tomen siempre buscando el beneficio y la estabilidad a medio y largo plazo de la compañía.

Durante el Programa Releva Empresa Familiar se ha hablado mucho de que la continuidad de las empresas familiares depende de planificación, del diálogo y visión de futuro. Desde vuestra experiencia, ¿cuál diríais que es la clave para lograrlo?

Desde nuestra experiencia, la clave absoluta es el diálogo sincero y la generosidad entre los miembros de la familia. La planificación no debe ser algo rígido, sino un proceso compartido de visión de futuro. Nuestros padres fueron valientes al delegar y nosotros hemos sido valientes al asumir el reto juntos. Tener un equipo de hermanos sólido y unido nos permite afrontar cualquier crisis con una visión a largo plazo, asegurando que la empresa sobreviva a las personas y se mantenga como un referente de calidad en Extremadura.

¿Qué papel juegan herramientas como los protocolos familiares para garantizar estabilidad y continuidad?

El protocolo familiar es esencial porque aporta seguridad jurídica y emocional a todos los miembros. Define normas claras sobre la sucesión, la retribución y la entrada de nuevos familiares, lo que previene potenciales conflictos antes de que surjan. En Bravo Hostelería, estas herramientas nos permiten profesionalizar las relaciones y garantizar que la estabilidad de la empresa no dependa de la voluntad individual, sino de un acuerdo colectivo. Es la garantía de que el legado que iniciaron nuestros padres tenga continuidad y estabilidad en el futuro.

¿Qué consejo daría a otras empresas familiares que están planteándose afrontar el relevo generacional?

Mi principal consejo es que no tengan miedo al diálogo y que empiecen a planificar el relevo mucho antes de que sea necesario. Es fundamental escuchar a la generación que sale y dar confianza a la que entra. Deben buscar la profesionalización sin perder los valores que les hicieron grandes. Y, sobre todo, que fomenten la unidad; un equipo familiar sólido y valiente es el activo más difícil de copiar por la competencia y la mejor herramienta para superar cualquier reto que traiga el futuro.

Noticias relacionadas

Más información sobre el Programa Releva Empresa Familiar: https://www.aeef.es/programa-releva-empresa-familiar/