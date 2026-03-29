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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
El diputado socialista César Ramos confirma que avanzan los trámites administrativos para licitar la segunda fase de la autovía, entre Badajoz y Bótoa
Cáceres late al ritmo del bloque y la velocidad en la Copa de España de Escalada
La primera jornada de la Copa de España convierte el Rocódromo Alberto Ginés en un hervidero de público, jóvenes promesas y escaladores de alto nivel, con una competición vibrante que sitúa a Cáceres en el centro del calendario nacional del bloque y la velocidad en un estreno de altura
De Burguillos del Cerro a 'Turismo rural en el mundo': Juan Frutos vuelve a Extremadura con su serie de RTVE tras grabar en 80 países
Tras su paso por Uruguay, la sexta temporada del programa de Televisión Española dirigido por el periodista extremeño se detiene ahora en la provincia de Cáceres para rodar en dehesas, sierras y llanuras
El 30% de los alumnos de Medicina de la UEx son de fuera de Extremadura
Comunidades como Cataluña, con un porcentaje de foráneos del 40% en sus campus, cree esto un problema por la fuga de egresados en un contexto de déficit de especialistas y pide un acceso «más justo» para sus alumnos
La Catedral de Coria resiste: un milagro arquitectónico que desafía al tiempo y a los elementos
El terremoto de Lisboa y los temporales han puesto a prueba la estructura de la Catedral de Coria, pero las intervenciones realizadas han evitado daños mayores en el emblemático monumento
Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida
Entre procesión y procesión, nada mejor que hacerle un buen regalo al estómago
- Cáceres asegura uno de sus eventos más masivos: prórroga para el Mercado Medieval de las Tres Culturas en 2026 y 2027
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Más de un millón de euros para darle la vuelta a Proserpina: la playa de Mérida encara la primavera y el verano con un cambio radical
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- El doctor Yelida Oyola 'Yeli' celebra su 60 cumpleaños con una gran fiesta de dos días en Cáceres
- La Borriquita' y el Cristo del Calvario abren la Semana Santa de Plasencia este domingo con estrenos y cambios en los recorridos
- La boda de Sandra Aparicio y Andrés Vaquero: emoción, tradición y elegancia en Cáceres