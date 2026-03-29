Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El diputado socialista César Ramos confirma que avanzan los trámites administrativos para licitar la segunda fase de la autovía, entre Badajoz y Bótoa

La primera jornada de la Copa de España convierte el Rocódromo Alberto Ginés en un hervidero de público, jóvenes promesas y escaladores de alto nivel, con una competición vibrante que sitúa a Cáceres en el centro del calendario nacional del bloque y la velocidad en un estreno de altura

Tras su paso por Uruguay, la sexta temporada del programa de Televisión Española dirigido por el periodista extremeño se detiene ahora en la provincia de Cáceres para rodar en dehesas, sierras y llanuras

Comunidades como Cataluña, con un porcentaje de foráneos del 40% en sus campus, cree esto un problema por la fuga de egresados en un contexto de déficit de especialistas y pide un acceso «más justo» para sus alumnos

El terremoto de Lisboa y los temporales han puesto a prueba la estructura de la Catedral de Coria, pero las intervenciones realizadas han evitado daños mayores en el emblemático monumento

Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida

Noticias relacionadas

Entre procesión y procesión, nada mejor que hacerle un buen regalo al estómago