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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

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Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos

El diputado socialista César Ramos confirma que avanzan los trámites administrativos para licitar la segunda fase de la autovía, entre Badajoz y Bótoa

Cáceres late al ritmo del bloque y la velocidad en la Copa de España de Escalada

La primera jornada de la Copa de España convierte el Rocódromo Alberto Ginés en un hervidero de público, jóvenes promesas y escaladores de alto nivel, con una competición vibrante que sitúa a Cáceres en el centro del calendario nacional del bloque y la velocidad en un estreno de altura

De Burguillos del Cerro a 'Turismo rural en el mundo': Juan Frutos vuelve a Extremadura con su serie de RTVE tras grabar en 80 países

Tras su paso por Uruguay, la sexta temporada del programa de Televisión Española dirigido por el periodista extremeño se detiene ahora en la provincia de Cáceres para rodar en dehesas, sierras y llanuras

El 30% de los alumnos de Medicina de la UEx son de fuera de Extremadura

Comunidades como Cataluña, con un porcentaje de foráneos del 40% en sus campus, cree esto un problema por la fuga de egresados en un contexto de déficit de especialistas y pide un acceso «más justo» para sus alumnos

La Catedral de Coria resiste: un milagro arquitectónico que desafía al tiempo y a los elementos

El terremoto de Lisboa y los temporales han puesto a prueba la estructura de la Catedral de Coria, pero las intervenciones realizadas han evitado daños mayores en el emblemático monumento

Procesiones, tapas y primavera para una semana perfecta en Mérida

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Entre procesión y procesión, nada mejor que hacerle un buen regalo al estómago

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  4. Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
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El sol marca el paso en el Domingo de Ramos en Extremadura

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