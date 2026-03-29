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Economía y empresa

El sector de Comercio y Construcción lidera la creación de empresas en Extremadura durante los dos primeros meses de 2026

Extremadura registró un aumento del 6% en la creación de empresas en los dos primeros meses de 2024, mientras que la media nacional subió un 23%, según el estudio de INFORMA D&B

Video | Presentación | Club 18/99, la Cámara de Comercio de Cáceres reactiva su red empresarial con nuevos e innovadores servicios

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Jorge Valiente

Efe

Mérida

Extremadura registró en los dos primeros meses de este año un total de 280 nuevas empresas, un 6 por ciento más que en el mismo período de 2025, frente a una subida media nacional de 23 por ciento, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Por provincias, en Cáceres se constituyeron en enero y febrero 93 nuevas empresas y 187 en Badajoz. En cuanto al capital invertido, se redujo un 3,3 por ciento en los dos primeros meses, pasando de los 13,3 millones de euros de 2025 a los 12,8 millones de este años.

Según ese informe, en el mes de febrero se han contabilizado 160 creaciones en la comunidad extremeña, un avance del 29 por ciento frente a la mejora del 37 por ciento general, y la inversión es de 6,5 millones de millones de euros, ligeramente superior a la de 2025 (0,4%). Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con más actividad constitutiva en Extremadura, con 59 y 46 creaciones respectivamente.

Galeria | La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio celebran un encuentro pionero en Cáceres

Galeria | La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio celebran un encuentro pionero en Cáceres / Diócesis C.C

En España, en los dos primeros meses del año, Madrid lidera las constituciones con 5.094 (21% del total), seguida por Cataluña con 4.725 (20%) y Andalucía con 4.004 (17%). Los principales incrementos en valor absoluto se observan en Cataluña (+1.099), Comunidad Valenciana (+792) y Andalucía (+756). El aumento es general, con las únicas excepciones de Aragón y Melilla. En cuanto a febrero, Madrid vuelve a encabezar el ránking, con 2.728 altas, por delante de Cataluña (2.448) y Andalucía (2.099), y los mayores avances en valor absoluto se registran en Cataluña (+707), Madrid (+632) y Andalucía (+619), mientras que los descensos se limitan a Aragón (-17) y Melilla (-4).

Inversión

En inversión de capital, hasta febrero, Cataluña concentra 248,5 millones de euros (21% del total), seguida por Madrid con 237 millones de euros (20%) y Andalucía con 193 millones de euros (16%). Los mayores incrementos acumulados se dan en Cataluña, que suma 74 millones de euros, y Madrid, con 54 millones más. En febrero, Madrid es la comunidad con mayor desembolso, con 121,5 millones de euros, por delante de Cataluña, 110 millones de euros, y Andalucía, 79,5 millones de euros. Las subidas más destacadas del mes se registran en Madrid (+44 millones de euros) y Murcia (+28 millones de euros), mientras que Navarra anota el mayor recorte, con 20 millones de euros menos.

Noticias relacionadas y más

Desde enero se han constituido 23.769 empresas en España, un aumento del 23% respecto al mismo periodo el pasado año y en febrero se han creado 12.651 sociedades, un 37% más que en 2025 y un 14% por encima de enero. Se trata de la cifra más alta registrada desde mayo de 2025.

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