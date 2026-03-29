El sector de Comercio y Construcción lidera la creación de empresas en Extremadura durante los dos primeros meses de 2026

Extremadura registró en los dos primeros meses de este año un total de 280 nuevas empresas, un 6 por ciento más que en el mismo período de 2025, frente a una subida media nacional de 23 por ciento, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Por provincias, en Cáceres se constituyeron en enero y febrero 93 nuevas empresas y 187 en Badajoz. En cuanto al capital invertido, se redujo un 3,3 por ciento en los dos primeros meses, pasando de los 13,3 millones de euros de 2025 a los 12,8 millones de este años.

Según ese informe, en el mes de febrero se han contabilizado 160 creaciones en la comunidad extremeña, un avance del 29 por ciento frente a la mejora del 37 por ciento general, y la inversión es de 6,5 millones de millones de euros, ligeramente superior a la de 2025 (0,4%). Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los dos sectores con más actividad constitutiva en Extremadura, con 59 y 46 creaciones respectivamente.

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En España, en los dos primeros meses del año, Madrid lidera las constituciones con 5.094 (21% del total), seguida por Cataluña con 4.725 (20%) y Andalucía con 4.004 (17%). Los principales incrementos en valor absoluto se observan en Cataluña (+1.099), Comunidad Valenciana (+792) y Andalucía (+756). El aumento es general, con las únicas excepciones de Aragón y Melilla. En cuanto a febrero, Madrid vuelve a encabezar el ránking, con 2.728 altas, por delante de Cataluña (2.448) y Andalucía (2.099), y los mayores avances en valor absoluto se registran en Cataluña (+707), Madrid (+632) y Andalucía (+619), mientras que los descensos se limitan a Aragón (-17) y Melilla (-4).

Inversión

En inversión de capital, hasta febrero, Cataluña concentra 248,5 millones de euros (21% del total), seguida por Madrid con 237 millones de euros (20%) y Andalucía con 193 millones de euros (16%). Los mayores incrementos acumulados se dan en Cataluña, que suma 74 millones de euros, y Madrid, con 54 millones más. En febrero, Madrid es la comunidad con mayor desembolso, con 121,5 millones de euros, por delante de Cataluña, 110 millones de euros, y Andalucía, 79,5 millones de euros. Las subidas más destacadas del mes se registran en Madrid (+44 millones de euros) y Murcia (+28 millones de euros), mientras que Navarra anota el mayor recorte, con 20 millones de euros menos.

Desde enero se han constituido 23.769 empresas en España, un aumento del 23% respecto al mismo periodo el pasado año y en febrero se han creado 12.651 sociedades, un 37% más que en 2025 y un 14% por encima de enero. Se trata de la cifra más alta registrada desde mayo de 2025.