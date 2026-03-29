Tiempo Extremadura
El sol marca el paso en el Domingo de Ramos en Extremadura
El Domingo de Ramos llega con cielos despejados y temperaturas suaves, un anticipo de una semana marcada, en principio, por el buen tiempo
Extremadura da hoy la bienvenida a la Semana Santa con un panorama meteorológico plenamente favorable. El sol será el gran protagonista en este Domingo de Ramos, dejando una estampa primaveral en toda la comunidad y permitiendo que las primeras procesiones se desarrollen sin sobresaltos.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos permanecerán poco nubosos o despejados durante la jornada.
Temperaturas
Las temperaturas, aunque con máximas ligeramente en descenso, se mantendrán en valores suaves y agradables. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 20 y los 6 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres se situarán entre los 16 y los 4 grados.
En las primeras horas del día no se descartan heladas débiles en zonas del norte montañoso, un apunte propio de las últimas coletadas del invierno que contrasta con el ambiente templado de las horas centrales. El viento soplará de componente noreste, flojo a moderado, sin que se prevean incidencias destacables.
Próximos días
Este arranque soleado marca el tono de los primeros compases de la Semana Santa en la región. De cara a los próximos días, las previsiones apuntan a una continuidad de la estabilidad atmosférica, con predominio de cielos despejados o poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios.
Un escenario que, de confirmarse, permitiría a cofradías y fieles disfrutar con normalidad de una de las semanas más señaladas del calendario, con la meteorología como aliada en las calles de toda Extremadura.
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