Tres de cada diez extremeños temen sufrir un robo en su vivienda o una ocupación ilegal

Tres de cada diez extremeños temen sufrir un robo en su vivienda o que esta pueda ser ocupada ilegalmente. Así lo refleja el informe ‘Seguridad en edificios y viviendas’, elaborado por Grupo Mutua Propietarios, que analiza la percepción social sobre la seguridad residencial en un contexto marcado por la proximidad de periodos vacacionales como la Semana Santa, en los que aumentan las ausencias prolongadas del hogar.

El estudio revela que un 30 % de los ciudadanos muestra preocupación por la ocupación de su vivienda, mientras que un 32 % teme directamente un robo. Aunque los datos oficiales reflejan un descenso del 9,2 % en este tipo de delitos, con 1.072 casos registrados en 2025, la sensación de inseguridad sigue siendo significativa.

En los últimos cinco años, el 4 % de los extremeños ha sufrido un robo o un intento de robo en su vivienda o edificio. Esta incidencia aumenta en determinados perfiles, como las viviendas de mayor tamaño —más de 180 metros cuadrados—, donde alcanza el 8 %, o en los hogares unifamiliares, con un 7 %, frente al 4 % de las viviendas colectivas.

Más preocupación en viviendas aisladas

El tipo de vivienda influye de forma directa en la percepción de riesgo. En edificios de una sola planta, la preocupación por los robos se eleva hasta el 55 %, lo que evidencia una mayor sensación de vulnerabilidad en entornos menos densamente poblados o con menor tránsito.

Esta inquietud se intensifica especialmente en periodos como la Semana Santa, cuando muchas familias abandonan temporalmente sus domicilios. La ausencia prolongada se percibe como un factor de riesgo añadido que incrementa la sensación de exposición ante posibles intrusiones.

“La seguridad residencial es esencial para garantizar el bienestar de las personas”, señala Laura Mulà, directora Multicanal & de clientes de Grupo Mutua Propietarios, quien subraya la importancia de la prevención tanto en hábitos como en la adopción de soluciones específicas.

Medidas de seguridad: entre la preocupación y la realidad

Pese a esta percepción de riesgo, la implantación de sistemas de seguridad en los hogares extremeños presenta importantes diferencias. La medida más extendida es la puerta de seguridad, presente en el 62 % de las viviendas. Le siguen las ventanas con cerradura (38 %), las cerraduras multipunto o inteligentes (30 %) y los videoporteros (22 %).

Sin embargo, las alarmas conectadas continúan siendo minoritarias, con una presencia de apenas el 18 %. Esta cifra contrasta con el nivel de preocupación detectado, lo que pone de manifiesto una brecha entre la percepción del riesgo y la adopción de medidas más avanzadas.

Las diferencias se acentúan según el tipo de vivienda. En inmuebles de más de 180 metros cuadrados, el uso de alarmas conectadas se eleva hasta el 49 %, mientras que en viviendas unifamiliares alcanza el 37 %. También los edificios más recientes, construidos a partir de 2011, incorporan más sistemas de seguridad, como videoporteros (62 %), puertas de seguridad (84 %) o alarmas (41 %).

La barrera económica

Uno de los factores que explica esta situación es el coste económico. Aunque el 52 % de los extremeños reconoce que implementar medidas de protección le aporta tranquilidad, el 62 % considera que mejorar la seguridad de su vivienda supone una inversión difícil de asumir.

Esta percepción limita la capacidad de actuación de muchos hogares, ya que solo el 38 % se muestra dispuesto a realizar un desembolso económico para reforzar la protección de su domicilio. La seguridad, por tanto, se convierte en una preocupación compartida, pero no siempre acompañada de soluciones accesibles.

Sensación de seguridad desigual

El informe también analiza la percepción de seguridad en los edificios y viviendas. En el caso de los inmuebles, los extremeños otorgan una puntuación media de 5,32 sobre 10, una valoración que desciende hasta el 4,88 en edificios con menos plantas.

Por el contrario, la sensación de seguridad dentro de la propia vivienda es algo mayor, con una nota media de 6,4. Esta percepción varía en función del nivel de ingresos: los hogares con mayores recursos económicos alcanzan una valoración de 6,78, frente al 5,92 de aquellos con ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales.

Estos datos reflejan una desigualdad clara en la percepción y en las posibilidades de protección, donde la capacidad económica influye directamente en el nivel de seguridad percibido.

Vivir seguros sin vivir con miedo

Más allá de los datos, el estudio apunta a un elemento clave: el equilibrio entre seguridad y calidad de vida. Un 42 % de los extremeños considera que preocuparse en exceso por la seguridad del hogar puede generar una sensación constante de miedo.

Este dato introduce un matiz relevante en el debate. La seguridad no solo se mide en sistemas o dispositivos, sino también en la percepción subjetiva de tranquilidad. Encontrar ese equilibrio entre protección y bienestar se convierte en uno de los principales retos.

En este contexto, la prevención se presenta como una herramienta fundamental. Desde hábitos cotidianos hasta la incorporación progresiva de medidas de seguridad, los expertos coinciden en que anticiparse a los riesgos puede marcar la diferencia.

Con la llegada de periodos como la Semana Santa, en los que aumenta la movilidad, el debate sobre la seguridad en el hogar vuelve a cobrar protagonismo. Y aunque los datos reflejan una ligera mejora en los índices de criminalidad, la percepción social sigue apuntando a una preocupación que, lejos de desaparecer, continúa muy presente en los hogares extremeños.