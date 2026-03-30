Semana Santa
Dónde aparcar en Semana Santa en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia: guía práctica para no perder tiempo buscando sitio
La Semana Santa en Extremadura multiplica la llegada de visitantes y convierte el aparcamiento en uno de los principales desafíos
Calles cortadas, restricciones y alta ocupación en la Semana Santa Extremeña obligan a planificar con antelación dónde dejar el vehículo. Las cuatro principales ciudades extremeñas Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia viven durante estos días uno de sus momentos de mayor actividad turística, lo que impacta directamente en la movilidad y el estacionamiento, especialmente en los centros de las ciudades.
Cáceres
En Cáceres, el acceso a la Ciudad Monumental está restringido, por lo que los conductores deben optar por parkings cercanos como Obispo Galarza, Don Manuel, Cáceres Centro, el de Cánovas y el del Príncipe Felipe. Todos ellos se encuentran a pocos minutos a pie del casco antiguo y son la opción más recomendable en horas de procesiones, aunque ojo ahí, que hay que tener en cuenta los recorridos de los pasos para poder acceder a algunos de estos céntricos aparcamientos. La zona azul se extiende por buena parte del centro de la ciudad con calles como Avenida de España, Rodríguez de Ledesma, San Antón y sus alrededores, con limitación de tiempo, aunque en días festivos puede ser gratuita.
Badajoz
Por su parte, Badajoz concentra gran parte de la Semana Sana en su casco histórico y alrededores. Aparcamientos como el de Menacho, Plaza de Conquistadores o el parking de Santa María de la Cabeza permiten dejar el coche relativamente cerca del centro para por disfrutar de las procesiones de la Semana Santa de la ciudad Pacense. La zona azul está ampliamente implantada en calles comerciales y céntricas, lo que facilita encontrar rotación, aunque la demanda aumenta considerablemente durante estos días festivos donde el tránsito de personas es más abundante.
Mérida
En Mérida, la cercanía de los principales monumentos, como el entorno del Teatro Romano, condiciona el tráfico durante la Semana Santa. Parkings como el Hernán Cortés, Atarazanas o Plaza de Toros son algunas de las opciones más utilizadas. Además, existen zonas reguladas en el centro que permiten estancias cortas, aunque encontrar plaza puede resultar complicado en horas punta.
Plasencia
Mientras tanto, Plasencia presenta una situación similar, con restricciones en su casco histórico durante las procesiones. Aparcamientos como el de Puerta Talavera o la zona del Parque de la Isla son habituales para visitantes. La zona azul también está presente en el centro, facilitando la rotación de vehículos en las áreas más demandadas.
En todas estas ciudades, las zonas reguladas, principalmente zona azul, limitan el tiempo de estacionamiento, normalmente a unas dos horas, con el objetivo de favorecer la rotación. Sin embargo, durante festivos y determinados tramos horarios de Semana Santa, el estacionamiento puede ser gratuito, lo que incrementa aún más la ocupación.
En definitiva, la Semana Santa en Extremadura no solo exige organización para disfrutar de las procesiones, sino también para algo tan cotidiano como aparcar.
Elegir bien dónde dejar el coche puede marcar la diferencia en una experiencia que cada año atrae a miles de personas a las calles de la región, ya que la Semana Santa de Cáceres, Badajoz y Mérida están declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional y otras como la de Plasencia, Jerez de los Caballeros o Trujillo son Fiesta de Interés Turístico Nacional.
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