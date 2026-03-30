Ya puede consultarse la primera gran lista de ayudas por las borrascas en Extremadura, con pagos de hasta 25.000 euros

Los agricultores y ganaderos extremeños ya pueden comprobar si figuran en la primera relación de potenciales beneficiarios de las ayudas directas extraordinarias por los daños de las borrascas, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya publicado a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) un listado inicial con 140.559 titulares de explotaciones de Andalucía y Extremadura. La medida busca compensar la pérdida de renta causada por los temporales encadenados entre enero y febrero.

Según ha informado este lunes el Ministerio de Agricultura en una nota, la resolución permite conocer de manera anticipada la cuantía que podría recibir cada explotación, con importes que oscilan entre 5.000 y 25.000 euros, dentro del paquete de medidas urgentes aprobado por el Gobierno para hacer frente a los daños provocados por distintos episodios climáticos adversos. Conforme a la información difundida por el departamento que dirige Luis Planas, el real decreto-ley contempla para el sector agrario ayudas directas por valor de 2.174 millones de euros dentro de un conjunto de apoyos que asciende a 2.874 millones.

Sigue el proceso

La publicación de este primer listado. que puede cosultarse en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), no cierra todavía el proceso, ya que el ministerio ha anunciado una segunda relación para próximos días, por lo que los titulares de explotaciones que no aparezcan en esta primera tanda deberán esperar a la nueva publicación antes de dar por descartada su inclusión en el procedimiento.

Plazo

El punto clave para cobrar la ayuda será la aceptación expresa por parte de cada beneficiario, un trámite obligatorio que solo podrá realizarse entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive, en un plazo de 15 días hábiles. Esa aceptación implica además una declaración responsable en la que el titular confirma que ha sufrido daños reales en su explotación y que la cantidad asignada no supera el coste de esas pérdidas.

El ministerio ha querido facilitar al máximo, se incide, la gestión para que los beneficiarios puedan completar el trámite sin una carga administrativa añadida, de modo que la aceptación podrá hacerse a través de representantes habituales como entidades colaboradoras, organizaciones profesionales agrarias o asesorías. Quienes prefieran hacerlo personalmente también podrán presentar la gestión mediante el registro electrónico del FEGA.

Con esta publicación, el Gobierno da un paso más para acelerar el pago de unas compensaciones muy esperadas en el campo extremeño, golpeado por meses de inestabilidad meteorológica, y abre una cuenta atrás decisiva para que las explotaciones afectadas no pierdan la oportunidad de acceder a estas ayudas extraordinarias.